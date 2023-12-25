«Бёрнли» — «Ливерпуль». Юрген Клопп зря переживал

Чемпионская гонка в самом разгаре, и сложный календарь не помеха для «красных». Мерсисайдцы не дадут «канонирам» уйти в отрыв.

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.40. Успех «бордовых» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль» 26 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Бёрнли» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Ливерпуль» (26.12.2023)

Позади матчи группового этапа Лиги чемпионов. Всё внимание обращено на внутренние арены. На 26 декабря запланировано пять встреч 19-го тура АПЛ. В одной из них на стадионе «Тёрф Мур» местный «Бёрнли» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Бордовые» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Ноттингем Форест» составляет три очка. В 18 встречах в первенстве «Бёрнли» одержал только три победы и два раза сыграл вничью.

Бо́льшую часть очков подопечные Венсана Компани набрали в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. В 18 играх в АПЛ «Бёрнли» забил только 18 мячей, а пропустил 36. Хуже статистика только у занимающего последнюю строчку «Шеффилд Юнайтед».

Если бы не талантливый Джеймс Траффорд, показатели были бы ещё ужаснее. В 18 встречах в первенстве он совершил 71 сейв. Ранее 21-летний голкипер провёл великолепный сезон в составе «Болтона», а также шикарно выступил на молодёжном Евро. За весь турнир он не пропустил ни одного мяча.

У «Бёрнли» в принципе собрался очень молодой и перспективный состав. Однако у Венсана Компани пока что не получается в полной мере раскрыть потенциал своих подопечных. «Бордовые» допускают очень много ошибок, часто пропускают и проигрывают.

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет одно очко. Совсем недавно у мерсисайдцев была отличная возможность потеснить «канониров», но очная встреча, проходившая на «Энфилде», ознаменовалась ничейным результатом — 1:1.

Подопечные Юргена Клоппа были ближе к победе. На 72-й минуте, при счёте 1:1, супершанс упустил Трент Александер-Арнольд. Мохамед Салах убежал в контратаку и мог отдать передачу под удар сразу трём партнёрам по команде. Адресатом он выбрал защитника, но, получив мяч в убойной позиции, тот пробил в перекладину.

И это не первый раз, когда «Ливерпуль» в текущем розыгрыше АПЛ очень обидно теряет очки. Ранее он установил антирекорд сезона, нанеся 34 удара по воротам «Манчестер Юнайтед» (0:0). А встреча с «Тоттенхэмом» (1:2) вообще запомнилась грубой судейской ошибкой. Рефери отменил по правилам забитый Луисом Диасом гол.

То поражение так и остаётся единственным для мерсисайдцев в этом сезоне АПЛ. Также они шесть раз сыграли вничью. В 18 встречах в первенстве «красные» пропустили только 16 мячей, а забили 37. 12 из них записал на свой счёт Мохамед Салах. Ещё он отдал семь результативных передач.

Египтянин вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. На его счету 151 гол в АПЛ. Кроме того, Салах установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом в истории, кому удалось забить 10 или более голов «Арсеналу», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поставить на победу «Ливерпуля» в предстоящем матче с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. У «красных» гораздо больше ресурсов и на порядок лучше результаты на дистанции.

Не совсем понятно, почему Юрген Клопп с ужасом говорил о календаре на вторую половину декабря. Его подопечные уверенно разгромили «Вест Хэм» (5:1) в 1/4 финала Кубка лиги Англии, а также были близки к тому, чтобы обыграть «Арсенал» в первенстве. С «бордовыми» у «красных» не должно возникнуть серьёзных проблем.

Дополнительную мотивацию мерсисайдцам придаёт чемпионская гонка. Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола относительно недавно признался, что с первого дня знал о возвращении «красных» в борьбу за медали. Испанский специалист отметил, что у Клоппа всегда так происходит.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль» 26 декабря 2023 года

«Бёрнли» — один из главных андердогов чемпионата Англии. Он очень мало забивает и, несмотря на старания талантливого голкипера, очень много пропускает. «Ливерпуль» в этом сезоне АПЛ потерпел меньше всех поражений. Он демонстрирует отменный футбол и претендует на победу в первенстве. История очных встреч свидетельствует в пользу уверенной победы «красных». Полагаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.04.