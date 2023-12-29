«Лутон» — «Челси». Мудрик и Почеттино настроены позитивно

Видимо, недаром тренер так долго верил в украинца.

30 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Лутон» — «Челси». Начало – в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.62. Успех «шляпников» оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лутон» — «Челси» 30 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Лутон» — «Челси» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен за 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Лутон» — «Челси» (30.12.2023)

Игра 20-го тура чемпионата Англии «Лутон» — «Челси» начнётся 30 декабря на стадионе «Кенилворт Роуд». Стартовый свисток раздастся в 15:30 мск.

«Шляпники» в минувшем матче Премьер-лиги победили на выезде «Шеффилд Юнайтед» (3:2). По ходу встречи инициатива переходила из рук в руки. Алфи Даути из «Лутона» открыл счёт, но к середине второго тайма вперёд вышел соперник — 2:1. Затем игроки «клинков» дважды срезали мяч в собственные ворота, что принесло три очка в копилку подопечных Роба Эдвардса.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Лутона» рассказал, что победа позволит его подопечным почувствовать уверенность в собственных силах. Эдвардс похвалил футболистов за самоотдачу, которая позволила одержать волевую победу. Скоро команда покинет зону вылета, уверен наставник.

«Лутон» находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 18 матчах. Клуб выиграл четыре встречи и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «шляпники» провели девять игр, в которых одержали две победы.

В последних пяти встречах АПЛ подопечные Роба Эдвардса выступили нестабильно. Они победили «Ньюкасл» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2), а уступили «Брентфорду» (1:3), «Арсеналу» (3:4) и «Манчестер Сити» (1:2). Отметим, что четыре из этих матчей завершились с тоталом больше 2.5 мяча.

«Челси» в минувшем туре АПЛ дома обыграл «Кристал Пэлас» (2:1). «Аристократы» активно начали встречу. Часто критикуемый в последнее время Михаил Мудрик открыл счёт на 13-й минуте. «Орлы» быстро пришли в себя и восстановили паритет под занавес первого тайма. Победный гол за «синих» забил с пенальти Нони Мадуэке незадолго до конца встречи.

Подопечные Маурисио Почеттино слабо выступили в последних пяти встречах АПЛ. Они победили только «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1), а уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Эвертону» (0:2) и «Вулверхэмптону» (1:2).

«Аристократы» занимают 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков в 19 встречах. Клуб выиграл семь матчей и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Маурисио Почеттино провели девять встреч, в которых одержали три победы.

Главный тренер «Челси» после матча с «Кристал Пэлас» рассказал в интервью, что доволен количеством созданных опасных моментов. Первая половина текущего сезона для команды была тяжёлой, но прогресс явно наметился.

Соперники в последних встречах демонстрируют хорошую игру в нападении. У «аристократов» вернулся в состав после травмы Кристофер Нкунку, а Михаилу Мудрику забитый мяч придаст уверенности. В свою очередь, «шляпники» забивали минимум по одному голу в шести последних матчах. Рассмотрим ставку на то, что «Челси» не проиграет и обе забьют, за коэффициент 2.07.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лутон» — «Челси» 30 декабря 2023 года

«Лутон» под управлением Роба Эдвардса играет всё лучше. «Шляпники» стали гораздо изобретательнее в атаке и сумеют забить подопечным Почеттино. Но «аристократы» в индивидуальном плане превосходят соперника. Они создают много голевых моментов и вряд ли проиграют в гостях аутсайдеру. Рекомендуем рассмотреть ставку, что «Челси» не проиграет и обе забьют, за 2.07.

Ставка: «Челси» не проиграет и обе забьют за 2.07.