«Вашингтон» — «Нэшвилл». Никакое чудо не поможет Овечкину

31 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех «хищников» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 31 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Нэшвилл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» (31.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

31 декабря состоится множество интересных матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Нэшвилл Предаторз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В последних семи встречах в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» с трудом победил «Каролину» (2:1 Б), «Айлендерс» (3:2 ОТ) и «Коламбус» (3:2 ОТ). Уступили подопечные Спенсера Карбери как раз «Нэшвиллу» (1:3), «Тампа-Бэй» (1:2 ОТ), «Рейнджерс» (1:5) и «Айлендерс» (1:5).

В преддверии последней игры Карбери говорил, что продолжит стараться во что бы то ни стало улучшить игру команды в нападении. Однако пока что никакого прогресса не наблюдается. Тренер меняет сочетания в звеньях, но практической пользы это не приносит.

В этих семи матчах «столичные» забросили только 11 шайб. Важно, что у них не получается создавать по-настоящему опасные моменты. Погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки утратила былой градус. В последних 18 встречах в основное время россиянин не забил ни одного гола. В этом сезоне он бьёт антирекорды.

Не в последнюю очередь это связано с большим количеством травм. По-прежнему остро ощущается отсутствие Никласа Бекстрёма, решившего приостановить карьеру из-за травмы. В последней игре с «Айлендерс» Карбери лишился подспорья ещё двух подопечных. Повреждения получили Чарли Линдгрен и ведущий защитник «Вашингтона» Мартин Фехервари.

Благо для «столичных», «Нэшвилл» после шикарного отрезка сезона, длившегося с середины ноября по середину декабря, настиг спад. В последних пяти матчах в НХЛ «Предаторз» победили только «Филадельфию» (4:2). Уступили они «Ванкуверу» (2:5), «Далласу» (2:3), «Каролине» (2:5) и «Детройту» (4:5 ОТ).

И это при том, что три из пяти игр проходили на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле. Бросается в глаза, что «хищники» много пропустили. Не в последнюю очередь плохая статистика связана с усталостью Юусе Сароса. В этом сезоне он принял участие в 29 матчах, в которых совершил без малого 750 сейвов.

До кучи недавно выбыл из состава из-за болезни сменщик Сароса — Кевин Ланкинен. Клубу пришлось вызвать ему на замену из АХЛ 21-летнего российского голкипера Ярослава Аскарова. Молодой вратарь отыграл во встрече с «Каролиной» 16 минут, совершил шесть сейвов и не пропустил. Для дебюта в НХЛ весьма неплохо.

«Нэшвилл», в принципе, очень здорово прибавил относительно минувшего сезона. В первую очередь прогресс связан с назначением Эндрю Брюнетта на должность главного тренера. Клуб стал демонстрировать гораздо более приятный глазу атакующий хоккей и чаще радовать результативностью.

В 36 встречах «хищники» забросили 113 шайб, а пропустили 114. У «Вашингтона» статистика более скромная. В 33 матчах «Кэпиталз» забросили только 79 шайб — меньше лишь у замыкающего сводную таблицу НХЛ «Сан-Хосе». Но и пропустили они сравнительно немного — 96 голов.

Поставить на то, что в грядущем матче сыграет ставка на ТМ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Четыре последние очные встречи закончились именно так. Несмотря на появившиеся на последнем отрезке сезона проблемы, у «Нэшвилла» есть хорошие шансы на победу. У него на порядок лучше отлажена командная игра.

Весьма вероятно, голевая засуха Овечкина продлится. «Столичные» смотрелись безыдейно во встречах с командами, которые пропускают на порядок чаще, чем «Предаторз». Ни в одной из восьми последних игр «Кэпс» не удалось забросить больше трёх шайб. Вряд ли что-то изменится в этот раз.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нэшвилл» 31 декабря 2023 года

«Вашингтон» терпит болезненные кадровые потери, а также испытывает огромные проблемы с результативностью. Как бы Карбери ни старался и не тасовал звенья, «столичные» продолжают демонстрировать ужасную игру в нападении. В то же время они неплохо обороняются и редко пропускают. «Нэшвилл» на последнем отрезке сезона заметно сбавил ход, так что большого количества заброшенных шайб от него ждать, пожалуй, не стоит. История последних очных встреч также свидетельствует в пользу того, что сыграет низ по голам.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.05.