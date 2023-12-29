«Ноттингем» — «МЮ». Тен Хага преследуют неприятности

Как будто весь мир отвернулся от наставника «красных дьяволов», но он продолжает работать над результатами.

30 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.30. Успех «лесников» оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «МЮ» 30 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» (30.12.2023)

В самом разгаре сезон английской Премьер-лиги. 30 декабря состоятся шесть матчей 20-го тура АПЛ. В самом позднем из них на стадионе «Сити Граунд» померяются силами местный «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Первую половину сезона «лесники» провели не лучшим образом. Они располагаются неподалёку от зоны вылета — на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от занимающего 18-е место «Лутона» составляет два очка, но у соперника есть игра в запасе.

Впрочем, недавно руководство клуба прибегло к смене главного тренера. Должность занял бывший наставник «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. Многие опасались, что игра «Ноттингем Форест» изменится в худшую сторону, ведь тренер отдаёт предпочтение оборонительной тактике. Однако пока что португалец оставляет после себя исключительно приятное впечатление.

В двух матчах под руководством Нуну Эшпириту Санту «Ноттингем Форест» обидно уступил «Борнмуту» (2:3) и обыграл на выезде «Ньюкасл» (3:1), лучше которого в чемпионате Англии на домашнем стадионе выступает только «Астон Вилла». Примечательно, что в игре с «вишнями» оба мяча «лесники» забили в меньшинстве.

Сильнее прочих после прихода португальского специалиста прибавил Крис Вуд. Он поучаствовал во всех пяти голах. В игре с «Борнмутом» нападающий отметился забитым мячом и отдал результативную передачу, а во встрече с «Ньюкаслом» оформил хет-трик.

В двух матчах нападающий сделал больше результативных действий, чем в 17 предыдущих турах. Кроме того, Вуд стал седьмым игроком в истории АПЛ, оформившим хет-трик в Boxing Day. Нуну Эшпириту Санту в послематчевом интервью пообещал не останавливаться на достигнутом.

У «Манчестер Юнайтед» первая половина сезона тоже прошла далеко не лучшим образом. Он полностью провалился в Лиге чемпионов, плюс вылетел из Кубка лиги Англии, разгромно уступив на домашнем стадионе «Ньюкаслу» (0:3). Да и в АПЛ дела у подопечных Эрика тен Хага идут так себе.

«Красные дьяволы» располагаются неподалёку от зоны попадания в еврокубки. В этом сезоне тен Хага критикуют все кому не лень, и не без причин. Временами его подопечные демонстрируют крайне невнятную игру.

Однако нельзя не учитывать, что у манкунианцев очень большие кадровые проблемы. В лазарете пребывает множество ведущих футболистов. Особенно остро чувствуется дефицит защитников. По этой причине в 27 встречах во всех официальных турнирах «красные дьяволы» пропустили 43 мяча.

Тем не менее иногда «МЮ» выдаёт перфомансы и совершает камбэки. Радуют в основном воспитанники клуба — Алехандро Гарначо и Скотт Мактоминей. На двоих они забили 11 мячей во всех официальных турнирах. Аргентинец стал одним из главных героев матча последнего тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:2).

К 59-й минуте «красные дьяволы» проигрывали со счётом 0:2, но затем Гарначо оформил дубль и вернул команду в игру. Победный гол записал на свой счёт Расмус Хойлунд, приобретённый летом за большую сумму у «Аталанты». Для 20-летнего датчанина забитый мяч стал первым в АПЛ. Вполне вероятно, что гол придаст форварду уверенности и он чаще будет забивать.

Наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.03. Постепенно у манкунианцев налаживается игра в атаке. Тен Хаг вернул в основной состав Маркуса Рашфорда, и англичинин сразу же отплатил ему за доверие результативной передачей в игре с «Астон Виллой».

Кроме того, у тен Хага в подспорье есть Бруну Фернандеш. В 2023 году полузащитник создал 100 голевых моментов. Ранее подобное удавалось лишь Месуту Озилу. Причём у португальца есть хорошие шансы обойти немца. Для того чтобы это сделать, ему нужно создать ещё пять голевых моментов.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 30 декабря 2023 года

«Ноттингем Форест» заметно взбодрился после смены главного тренера. В лучшую сторону изменилась результативность клуба. На домашнем стадионе он наверняка сумеет забить два, а то и три мяча сильно ослабленному кадровыми потерями «МЮ». С другой стороны, «лесникам» тоже вряд ли удастся сохранить ворота на замке. Волевая победа в матче с «Астон Виллой» наверняка придаст «красным дьяволам» дополнительный стимул.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.