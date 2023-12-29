«Ювентус» — «Рома». Лукаку почувствует безысходность

Аллегри поставил отличную игру в обороне своей команде. Даже звёздному бельгийцу с ней не справиться.

30 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 2.10. Успех римлян оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Ювентус» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Рома» (30.12.2023)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Италии, а также 17 туров Серии А. 30 декабря состоятся шесть игр 18-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Альянц» в Турине померяются силами местный «Ювентус» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Ювентус» не проигрывает в чемпионате Италии уже 12 матчей кряду. Ничьих при этом всего три — с «Аталантой» (0:0), лидирующим «Интером» (1:1) и «Дженоа» (1:1). Таким образом, «старая синьора» оторвалась от занимающего третье место в турнирной таблице «Милана» на семь очков.

Туринцы вполне способны навязать борьбу «нерадзурри» за скудетто. Массимилиано Аллегри отладил им шикарную игру в обороне. Крайне редко соперникам удаётся создать голевые моменты у ворот Войцеха Щенсного. Зачастую им приходится наносить дальние удары, с которыми поляк справляется на ура.

Поэтому недооценивать вклад Щенсного в успехи не стоит. Он далеко не первый год входит в число лучших вратарей мира и регулярно выручает команду. В этом сезоне 33-летний голкипер принял участие в 15 матчах, в которых совершил 30 сейвов. Восемь раз ему удалось отыграть «на ноль».

В других встречах «старая синьора» пропустила 11 мячей. Среди команд из топ-5 лиг меньше только у «Интера» и «Ниццы». Всего в 17 турах в чемпионате Италии подопечные Аллегри потерпели только одно поражение и четыре раза сыграли вничью. Бо́льшую часть очков они потеряли на выезде.

«Рома», в свою очередь, располагается на шестом месте в турнирной таблице Серии А. Отставание от «Ювентуса» составляет целых 12 очков. С большой долей вероятности римляне закончат сезон в зоне еврокубковых турниров, но вряд ли им удастся добыть путёвку в Лигу чемпионов.

В 17 турах в первенстве подопечные Жозе Моуринью потерпели пять поражений и четыре раза сыграли вничью. Португальский специалист тоже уделяет особое внимание крепости в обороне. За этот период времени «джаллоросси» пропустили только 19 мячей. Однако если сравнивать с «Юве», то это много.

Не так давно наставник отмечал, что некоторым футболистам «Ромы», в частности бывшему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну, не хватает оборонительных навыков для того, чтобы быть настоящими игроками Моуринью. Взятый в аренду у «Байера» иранец принял участие в 12 встречах в Серии А, в которых забил один гол.

Гораздо лучше вписался в команду другой взятый летом римлянами в аренду футболист — Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир сборной Бельгии сыграл в 14 матчах в чемпионате Италии, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу. Если бы не он, «волки» не располагались бы так высоко в турнирной таблице.

Впрочем, Массимилиано Аллегри наверняка найдёт способ обезвредить Лукаку. Думаем, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.45. Шесть из восьми последних очных встреч в Серии А, проходивших на стадионе «Альянц», закончились именно так. Также была одна ничья — 1:1.

Сдаётся, Аллегри обыграет Моуринью его же способом. Раньше команды португальского специалиста славились отменной крепостью в защите. Теперь этот козырь в рукаве наставника «старой синьоры». Его подопечные демонстрируют гораздо более прагматичный и компактный футбол, чем «волки».

Единственное — из-за уклона в защиту у туринцев очень плохо обстоят дела с результативностью. В 17 встречах они забили только 26 мячей. Среди команд из топ-8 первенства меньше только у «Болоньи». Так что ждать большого количества голов в предстоящем матче определённо не стоит.

«Джаллоросси» в восьми встречах в чемпионате Италии на выезде одержали только две победы и столько же раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они забили только девять мячей, а пропустили 12.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 30 декабря 2023 года

«Ювентус» набрал потрясающий ход. В последних семи турах в Серии А на арене «Альянц» он потерял очки только в матче с «Интером». История очных встреч, статистика, а также показатели выступлений «Ромы» на выезде предвосхищают победу «старой синьоры» и небольшое количество забитых мячей.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.