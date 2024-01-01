Экспресс на футбол с коэффициентом 9.64: Юрген Клопп задаст ритм 2024 году

В первом матче нового 2024 года в АПЛ нас ждёт интрига. «Ливерпуль» будет принимать «Ньюкасл». Также в этот день пройдут встречи Чемпионшипа — скучно не будет. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.64 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Норвич Сити» — «Саутгемптон»

«Норвич Сити», играющий на своём поле, не может похвастаться устойчивостью — поражения от «Миллуолла» и «Вест Бромвич» говорят о некоторых сложностях в составе. Однако победа над «Хаддерсфилдом» и ничья с «Ипсвич Таун» показывают, что команда способна давать отпор, особенно когда выступает дома.

С другой стороны, «Саутгемптон» демонстрирует впечатляющие результаты, включая уверенные победы в матчах с «Плимутом» и «Суонси Сити». Это говорит о высоком уровне атакующего потенциала клуба и хорошей форме футболистов. Победы над «Куинз Парк Рейнджерс» и «Блэкберн Роверс» доказывают это утверждение.

В предыдущих личных встречах команд был заметен определённый баланс. Обе команды часто побеждали и уступали, поэтому выделить кого-то невозможно. Тем не менее, учитывая сложность Чемпионшипа и непредсказуемость его матчей, а также фактор домашнего стадиона для «Норвича», нельзя исключать его шансы на победу.

«Саутгемптон» попытается взять инициативу в свои руки, опираясь на атакующую мощь. «Норвич», скорее всего, будет стремиться к контролю мяча и акценту на защитной игре, пытаясь использовать моменты для контратак. Наш прогноз на матч: хозяева благодаря поддержке с трибун не проиграют и обе забьют за 2.55.

Прогноз на матч «Лестер» — «Хаддерсфилд»

«Лестер» демонстрирует стабильные результаты, одержав победы в большинстве матчей этого сезона, особенно обыграв «Кардифф Сити» со счётом 2:0 в минувшей встрече. «Хаддерсфилд» показывает весьма нестабильные результаты, уступив в последнем матче «Мидлсбро» — 1:2 и проиграв «Норвич Сити» всухую. Статистика предыдущих встреч между этими командами укрепляет уверенность в победе хозяев: большинство из последних игр заканчивались в их пользу с приличным отрывом в счёте.

С учётом текущего состояния оборонительных и атакующих линий «Лестера», можно предположить, что игра будет проходить преимущественно на половине поля гостей. И «лисы» смогут реализовать несколько моментов, чтобы закрепить своё преимущество в матче. «Хаддерсфилд», несмотря на свои усилия, вероятно, столкнётся с трудностями в пробитии обороны хозяев и вряд ли сможет существенно повлиять на ход игры.

Принимая во внимание всё вышеизложенное, вполне логичным кажется прогноз на победу «Лестера» с комфортным для него счётом. Наша ставка на то, что выиграют «синие» всухую за 1.80.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

«Ливерпуль» в последних играх показал смешанные результаты, но важно отметить уверенную победу над «Бёрнли» и ничью с «Арсеналом». Домашний матч с «Вест Хэмом» продемонстрировал атакующий потенциал ливерпульцев, но нулевая ничья с «Манчестер Юнайтед» и поражение в игре с «Юнионом» говорят о возможных проблемах в стабильности. Тем не менее подопечные Юргена Клоппа традиционно сильны на своём поле, и статистика последних встреч говорит в их пользу.

«Ньюкасл», с другой стороны, переживает не лучшие времена. Поражения в матчах с «Ноттингем Форест» и «Лутон Таун» не могут не влиять на моральный дух команды. Ничья с «Челси» в Кубке лиги и впечатляющая победа во встрече с «Фулхэмом» показывают, что в клубе есть потенциал, но он реализуется нестабильно. Игра с «Ливерпулем» на выезде будет настоящим испытанием для «сорок».

Прогнозируем, что игра получится напряжённой, с моментами у обоих ворот. «Ливерпуль», вероятно, будет контролировать ход игры и создавать больше голевых моментов благодаря своему атакующему трио. В то же время «Ньюкасл» может представить угрозу на контратаках.

Наш прогноз на победу «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.30. Ключевым моментом станет способность мерсисайдцев доминировать в середине поля и эффективно использовать шансы у ворот соперника. Выступающим неуверенно на выезде «сорокам» будет вдвойне тяжело.

Экспресс на матчи 1 января

Ставка 1: «Норвич» не проиграет «Саутгемптону» и обе забьют за 2.55.

Ставка 2: победа «Лестера» в матче с «Хаддерсфилдом» всухую за 1.80.

Ставка 3: победа «Ливерпуля» в игре с «Ньюкаслом» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 2.55 Х 1.80 Х 2.30 = 9.64.