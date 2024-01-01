«Вест Хэм» — «Брайтон». Дэвид Мойес и Де Дзерби обменяются любезностями

Два очень талантливых тренера так и не выявят победителя.

2 января состоится матч 20-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «молотобойцев» можно с коэффициентом 2.35. Шансы «чаек» оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Брайтон» 2 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Вест Хэм» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Брайтон» (02.01.2024)

Чемпионат Англии по футболу продолжает радовать нас яркими матчами даже в новогодние праздники. 2 января пройдёт встреча 20-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Брайтоном» на стадионе «Олимпийский». Начало игры запланировано на 22:30 мск.

«Молотобойцы» занимают шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 33 очка. Они отстают от пятой строчки всего на три очка, а от лидирующего «Ливерпуля» — на девять. Команда выиграла 10 из 19 матчей, потерпев шесть поражений.

Подопечные Дэвида Мойеса набрали приличный ход. На своём поле они не проигрывают семь последних матчей во всех турнирах, одержав шесть побед. Всего четыре гола пропустил «Вест Хэм» на этом отрезке. Клуб также выиграл три минувшие встречи в АПЛ всухую. Он победил «Вулверхэмптон» (3:0), «МЮ» (2:0) и «Арсенал» (2:0).

Соперники были не из робких, особенно «канониры», которые ведут отчаянную борьбу за первое место. При этом не сказать, что у «молотобойцев» возникли хоть какие-то проблемы в этих матчах. Джаррод Боуэн проводит свой лучший сезон. Он забил 11 мячей в 18 встречах АПЛ и отдал две результативные передачи. Также постепенно осваивается Кудус, на счету которого шесть голов в 16 играх.

«Вест Хэм» не ограничивается успехами в чемпионате Англии. Он также вышел с первого места в группе Лиги Европы в плей-офф, одержав пять побед в шести встречах. Кажется, что с каждым разом результаты «молотобойцев» будут становиться только лучше.

«Брайтон» занимает восьмое место и находится в трёх очках от «Вест Хэма». Он выиграл восемь встреч из 19. В целом клуб показывает неплохой по результативности футбол, ведь забил уже 38 мячей, но в защите порой допускает непростительные ошибки. Есть над чем поработать главному тренеру Роберто Де Дзерби.

«Чайки» не могли выиграть три последние гостевые встречи. Они уступили «Челси» (2:3) и «Арсеналу» (0:2), а вничью завершили игру с «Кристал Пэлас» (1:1). Однако в минувшем матче дома «Брайтон» удивил многих. Он обыграл «Тоттенхэм» со счётом 4:2. Причём подопечные Де Дзерби вели с преимуществом в три мяча уже к 63-й минуте. Жоао Педро оформил дубль, пусть и с двух пенальти.

«Чайки» тоже уверенно прошли групповой этап Лиги Европы, заняв по итогам первое место, имея в активе 13 очков. Бразилец за шесть игр забил шесть мячей и стал лучшим бомбардиром этого раунда. Продолжит ли он радовать такой же результативностью в плей-офф – остаётся гадать. К слову, в АПЛ он записал на свой счёт семь голов и две результативные передачи.

Де Дзерби продолжает творить историю для «Брайтона», и кто знает, быть может, он ещё поборется в этом розыгрыше за путёвку в Лигу чемпионов или выиграет Лигу Европы. По крайней мере, в трёх из четырёх очных встреч выигрывали «чайки», а «молотобойцам» досталась одна победа. Мы считаем, что этот матч завершится вничью. Показатели команд выглядят равными, да и в турнирной таблице их разделяют всего три очка. Ставки на этот исход принимают за 3.65.

Прогноз и ставки на матч «Вест Хэм» — «Брайтон» 2 января 2024 года

Между клубами крошечный разрыв, а матч между ними по праву считается принципиальным. К тому же «чайки» выиграли у «Вест Хэма» три из четырёх очных встреч, забивая не менее двух голов. «Молотобойцы» в ударе, но это может сыграть с ними злую шутку. После побед в играх с такими соперниками, как «Арсенал» и «МЮ», Дэвид Мойес может не почувствовать угрозы от Де Дзерби, а зря. Мы считаем, что эта встреча завершится вничью.

Ставка: ничья за 3.65.