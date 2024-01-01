«Милан» — «Кальяри». Пиоли не боится увольнения!

Его ничто не должно пугать, ведь впереди много работы, а слухи нужно оставить позади. У всех бывают взлёты и падения.

2 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Кальяри». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.40. Успех «островитян» оценивается в 8.20. На ничью дают коэффициент 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Кальяри» 2 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Милан» — «Кальяри» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Кальяри» (02.01.2024)

Игра 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Кальяри» начнётся 2 января на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

Руководство миланцев приняло решение не увольнять главного тренера Стефано Пиоли на фоне слабых результатов клуба. С наставником провели беседу, и, весьма вероятно, он сумел убедить боссов, что видит пути усиления игры.

Повод для недовольства действиями Пиоли, безусловно, есть. «Россонери» выбыли из Лиги чемпионов, поскольку заняли третье место в группе. В текущем розыгрыше Серии А они уже на 11 очков отстают от находящегося на первом месте в турнирной таблице «Интера». Да и ничья в выездном матче 17-го тура с аутсайдером «Салернитаной» (2:2) не вызвала положительных эмоций.

«Милан» начал игру с «морскими коньками» с позиции силы, и Фикайо Томори открыл счёт. Затем подопечные Пиоли потеряли концентрацию и позволили сопернику не только восстановить паритет, но и выйти вперёд. Единственное, на что оказались способны «россонери» — спастись от поражения. На 90-й минуте Лука Йович забил гол.

Однако в следующем матче «Милан» выиграл у «Сассуоло» со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал Пулишич. Команда много атаковала, но создала не так много реально опасных моментов. На порядок чаще били точнее в каркас ворот футболисты «Сассуоло».

Поскольку перспективы «россонери» выиграть скудетто весьма туманны, на Кубок Италии будет сделан акцент. Вряд ли главный тренер будет рисковать и проводить ротацию в игре с «Кальяри», держа в уме недавнее поражение «Интера» от «Болоньи». Стоит ожидать на поле состав, максимально приближённый к основному.

Судя по всему, руководство «Милана» разочаровано действиями команды в атаке, поскольку в зимнее трансферное окно собирается потратить большие деньги на покупку форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Инсайдеры сообщают, что за переход футболиста миланцы готовы выплатить € 40 млн.

В недавнем интервью Пиоли сказал, что не боится увольнения. Тренер рассказал, что мечтает открыть весь потенциал команды, помочь «Милану» выигрывать на длительных отрезках и играть компактнее. Что ж, всё в его руках.

«Кальяри» в минувшем раунде Кубка Италии на выезде победил «Удинезе» после дополнительного времени (1:1, 1:0). Матч прошёл в борьбе, а «островитянам» пришлось отыгрываться по ходу встречи. Паритет восстановил Николас Виола только на 80-й минуте, и в дополнительное время победный гол забил Джанлука Лападула.

У подопечных Клаудио Раньери не складывается текущий сезон. Они находятся в зоне вылета в таблице Серии А, поскольку защита не отличается надёжностью. Стоит отметить, что с учётом всех соревнований «Кальяри» на выезде выиграл только один матч — тот самый с «Удинезе» в Кубке Италии.

Лучший бомбардир «островитян» в текущем сезоне — это нападающий Леонардо Паволетти. На счету 35-летнего форварда четыре забитых мяча во всех соревнованиях. Этого слишком мало для Серии А, но ведь и команда находится на уровне аутсайдеров.

Весьма вероятно, что Кубок Италии станет приоритетным турниром для «россонери». Главный тренер миланцев получил шанс от руководства доказать, что он способен улучшить игру команды и выиграть турнир. Рассмотрим ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) за 2.13.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Италии «Милан» — «Кальяри» 2 января 2024 года

Стефано Пиоли сказал, что не боится увольнения. И он прав! За что увольнять тренера, который выжимает максимум из имеющихся ресурсов и прогрессирует, пусть и медленно, но верно. «Россонери» способны выиграть у «Кальяри», поскольку на выезде «островитяне» выступают в текущем сезоне слабо. Пора и Златану Ибрагимовичу повлиять на настрой миланцев, ведь у шведа огромный опыт. В этом матче мы выберем ставку на победу «Милана» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.13.