«Реал Сосьедад» — «Алавес». Команда Захаряна скромничает

Много голов от бело-голубых мы не увидим вновь, но побеждать нужно! Даже если с одним забитым мячом.

2 января состоится матч 19-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес». Начало игры — в 21:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.55. Шансы «славных» оценили в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» 2 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес» (02.01.2024)

В чемпионате Испании по футболу нет времени на отдых. 2 января стартует 19-й тур Примеры. В одном из его матчей «Реал Сосьедад» на стадионе «Реале Арена» будет принимать «Алавес». Начало встречи запланировано на 21:15 мск.

Бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 31 очко. Они отстают от лидирующего мадридского «Реала» на 14 очков. Если поводов мечтать о чемпионстве у подопечных Альгуасиля нет, то замахнуться на путёвку в Лигу чемпионов они вполне могут. От четвёртой строчки их отделяют семь очков.

В текущем сезоне «Реал Сосьедад» одержал победы в 8 из 18 встреч, потерпев всего лишь три поражения. Бело-голубые не проигрывают на протяжении 10 матчей во всех турнирах. За это время они победили «Бенфику» (3:1) в Лиге чемпионов, «Альмерию» (3:1), «Севилью» (2:1) и «Вильярреал» (3:0) в Примере, а в Кубке Испании выиграли у «Андрайча» (1:0). Вничью подопечные Альгуасиля сыграли во встречах с «Зальцбургом» (0:0) и «Интером» (0:0) в еврокубках, а также с «Осасуной» (1:1), «Бетисом» (0:0) и «Кадисом» (0:0) в первенстве страны.

Стоит добавить, что последние три игры во всех турнирах завершились для «Реала Сосьедад» со счётом 0:0. Это говорит о том, что он не может забить, но в то же время справляется со всеми проблемами в обороне. Призванный улучшить качество атаки бело-голубых Захарян пока сделал всего один ассист в 11 встречах в Примере.

Недавно он получил небольшое повреждение и пропустил игру с «Кадисом». Однако, по сообщениям источников, россиянин уже тренируется в общей группе и готовится к следующим матчам команды. Будет интересно посмотреть, как повлиял перерыв на Арсена.

«Алавес» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды находится 16 очков. Отставание от зоны вылета составляет всего лишь три очка. Наверняка задача у команды простая – сохранить прописку в Примере. Минувший сезон клуб проводил в Сегунде, но перешёл в Ла Лигу через стыковые матчи в плей-офф на повышение.

«Славные» выиграли всего 4 из 18 матчей текущего сезона, потерпев 10 поражений. На выезде команда ещё не побеждала в этом розыгрыше. Шесть гостевых встреч завершились поражениями, а три – вничью. «Алавес» не знает побед на протяжении четырёх туров в чемпионате Испании и столько же не забивает даже гола.

На этом неудачном отрезке подопечные Луиса Гарсии Пласы сыграли вничью с «Мальоркой» (0:0), а уступили «Лас-Пальмасу» (0:1), «Жироне» (0:3) и «Реалу» (0:1). С одной стороны, очень плохие результаты, но с другой – «славные» неплохо держались в этих встречах, за исключением игры с жирондинцами. Даже «сливочные» смогли забить всего один мяч.

Обе команды показывают малорезультативный футбол, а также давно не отмечаются голами. Бело-голубые наверняка одержат победу, но забитых мячей много не ждём. Предлагаем ставку на победу «Реала Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» 2 января 2024 года

Бело-голубые не могут забить на протяжении трёх матчей во всех турнирах, завершая встречи с одинаковым счётом 0:0. «Алавес», в свою очередь, не может прервать сухую серию в четырёх последних играх в Примере, потерпев при этом три поражения. «Реал Сосьедад» не станет торопить события, но по составу и показателям он сильнее гостей, однако голов много не будет, ведь Альгуасиль придерживается оборонительного футбола. Предлагаем поставить на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.