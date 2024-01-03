«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Что поможет Александру Овечкину?

4 января состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Начало игры — в 3:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Дэвилз» можно с коэффициентом 2.05. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.50. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.85.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (04.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 04 января 2024, четверг. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжаем наблюдать за регулярным сезоном НХЛ. На 4 января запланированы две встречи. В одной из них «Вашингтон» будет принимать на «Кэпитал Уан-Арене» «Нью-Джерси». Начало игры запланировано на 3:30 мск.

«Столичные» продолжают вести отчаянную борьбу за попадание в зону плей-офф. Пока получается не особенно хорошо. Клуб то входит в восьмёрку сильнейших, то из неё выпадает. В этой части турнирной таблицы Восточной конференции сразу пять команд идут очень плотно по очкам, имея небольшую разницу.

Даже поддержка болельщиков далеко не всегда помогает «Кэпиталз» набирать очки. На своём льду в текущем сезоне они провели 17 матчей, выиграв только девять. «Вашингтон» победил в последних шести встречах дома только «Рейнджерс» (4:0) и «Айлендерс» (3:2 ОТ). Уступили подопечные Карбери «Эдмонтону» (0:5), «Далласу» (4:5 Б), «Тампа-Бэй» (1:2 Б) и «Нэшвиллу» (2:3 Б).

Считающийся одним из очень результативных клубов «Вашингтон» в этом сезоне не похож сам на себя. Забивает клуб меньше всех в НХЛ, и это пугает. Все старания нового главного тренера пропадают впустую. Он пробует пересобирать звенья, даёт возможность проявить себя на льду молодым игрокам и даже испробовал в действии русскую тройку, но ничего не срабатывает.

Погоня Овечкина за рекордом Гретцки уже не кажется такой простой, как прежде. До достижения легендарного Уэйна россиянину не хватает 64 шайб. В этом розыгрыше Александр записал на свой счёт всего лишь восемь голов. Впрочем, кое-какой повод для позитива есть: Ови впервые в сезоне отличился в двух матчах подряд. Сначала россиянин поразил ворота «Нэшвилла», а минувшей ночью досталось «Питтсбургу».

«Нью-Джерси» является одним из основных претендентов на попадание в зону плей-офф. «Дэвилз» находятся на том же уровне, что и «Кэпиталз». Поэтому эта встреча будет для них очень важной. В 35 играх регулярного сезона подопечные Линди Раффа выиграли 19 раз. За это время они забросили 121 шайбу, а пропустили – 125.

Гостевой статус встречи не должен пугать «дьяволов». Они выиграли 11 из 17 встреч на выезде, а это неплохой результат. Кроме того, «Нью-Джерси» одержал победы в шести из восьми последних матчей в гостях.

Недавно «Дэвилз» выдали неплохую победную серию из трёх встреч, за время которой обыграли «Детройт» (3:2), «Коламбус» (4:3 ОТ) и «Оттаву» (6:2). Правда, в последнем матче «дьяволы» уступили разгромно «Бостону» со счётом 2:5. Причём подопечные Линди Раффа вели – 2:0, но во втором периоде растеряли всё преимущество и в итоге не смогли забросить даже ещё одну шайбу.

Последние две очные встречи выиграл «Вашингтон» со счётом 6:4 и 4:2. Сложно представить, что «Кэпиталз» внезапно прорвёт и они выдадут такой же огненный матч. Кажется, что Карбери так и не подберёт ключики к правильной тактической схеме или сочетаниям звеньев. Мы рекомендуем ставку на то, что «дьяволы» выиграют за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4 января 2024 года

Результаты «Дэвилз» выглядят намного интереснее, чем «Вашингтона», хоккей которого стал скучным. Мало голов забивается «столичными», хотя Александр Овечкин впервые в сезоне отличился в двух матчах подряд. Кое-какие поводы для позитива обнаруживаются, но впереди большой путь. «Нью-Джерси», справедливости ради, недалёко ушёл от «Кэпиталз», но у него чаще получается выигрывать, неплохая статистика на выезде и результативность лучше. Поэтому мы поставим на победу «Нью-Джерси» за 2.05.

Ставка: победа «Нью-Джерси» за 2.05.