«Аталанта» — «Сассуоло». Миранчук борется за доверие Гасперини

А заодно поможет подготовиться к встрече с Жозе Моуринью. Для игры с «Ромой» тренеру потребуются все силы лидеров.

3 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Сассуоло». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Сассуоло» 3 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Сассуоло» (03.01.2024)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, а также 18 туров Серии А. На 3 января запланирован матч 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Джевисс» в городе Бергамо местная «Аталанта» примет «Сассуоло». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Некоторое время «Аталанта» была сосредоточена на том, чтобы добыть путёвку в плей-офф Лиги Европы. По итогу она выиграла группу. «Богиня» потеряла очки только во встречах со «Штурмом» (2:2) и «Спортингом» (1:1). За этот период времени она пропустила лишь четыре мяча, а забила 10.

После этого бергамаски сосредоточились на чемпионате Италии. В последних четырёх встречах в первенстве они уступили только набравшей шикарный ход «Болонье» (0:1), причём на выезде. Победили подопечные Джана Пьеро Гасперини идущий на третьем месте «Милан» (3:2), «Салернитану» (4:1) и неуступчивый «Лечче» (1:0).

В каждой из этих четырёх игр итальянский специалист выпускал в самой концовке Алексея Миранчука. Также тренер выделил россиянину 89 минут в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы с «Ракувом» (4:0). В пяти неполных встречах полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи.

Видно, что наставник по-прежнему не доверяет Миранчуку. Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением, что у Гасперини неприязнь к бывшему хавбеку московского «Локомотива». Он подчеркнул, что не понимает, как можно было не выпускать Алексея с его умением творить и делать разницу в матче последнего тура Серии А с «Лечче».

По информации СМИ, в «Аталанте» ещё не приняли решение о будущем Миранчука. Однако весьма вероятно, что Гасперини даст Алексею шанс проявить себя в матче с «Сассуоло». Это поможет ему сохранить силы ведущих футболистов для игры с «Ромой», которая состоится через несколько дней после грядущей встречи.

«Сассуоло» далеко не первый год держится в середняках Серии А. Нередко он навязывает борьбу и даже обыгрывает лидеров. В начале сезона клубу даже удалось победить «Ювентус» (2:1) и «Интер» (4:2). Плохо только, что ему не хватает глубины и качества состава, чтобы регулярно демонстрировать футбол высокого качества и набирать очки.

В последних пяти турах в Серии А чёрно-зелёные не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Удинезе» (2:2). Уступили подопечные Алессио Дионизи «Роме», «Кальяри», «Дженоа» (во всех трёх случаях 1:2) и «Милану» (0:1). В результате они спустились на 16-ю строчку в турнирной таблице.

Извечной проблемой «Сассуоло» является то, что он очень много пропускает. В 18 турах в первенстве он пропустил 33 мяча. В то же время у чёрно-зелёных достаточно неплохо обстоят дела с результативностью. В 20 матчах во всех официальных турнирах они забили 30 голов.

11 из них записал на свой счёт многолетний лидер команды Доменико Берарди. Также он отдал четыре результативные передачи. Далеко не первый год топовые клубы изъявляют желание приобрести 29-летнего нападающего, но, несмотря ни на что, он продолжает тащить «Сассуоло».

Небольшим фаворитом предстоящей встречи видится «Аталанта». Вполне вероятно, что Миранчук вновь отметится результативными действиями и докажет, что заслуживает доверие со стороны Гасперини. Однако наилучшим вариантом для ставки всё же видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.00. 10 из 14 последних очных встреч закончились именно так.

Чёрно-зелёные умеют настраиваться на матчи с сильными соперниками, поэтому списывать их со счетов, на наш взгляд, не стоит. Несколько топовых клубов, а именно «Интер» и «Наполи», уже покинули турнир, уступив андердогам. Не исключено, что «Сассуоло» тоже удастся совершить сенсацию.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Сассуоло» 3 января 2024 года

Весьма вероятно, матч будет проходить на равных скоростях и получится очень результативным. На двоих в 18 турах в Серии А «Аталанта» и «Сассуоло» забили 54 мяча, но и сами пропустили много — 53. История очных встреч, а также атакующие стили игры команд предвосхищают большое количество забитых мячей, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.