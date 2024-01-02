СКА — «Витязь». Ротенберг изучил все слабые места Рябыкина

У «богатырей» не будет шанса на победу.

3 января состоится матч КХЛ СКА — «Витязь». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.42. Шансы «богатырей» оценили в 5.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 3 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча СКА — «Витязь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.51. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.24. Поставить на то, что выиграют матч «богатыри», можно за коэффициент 4.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Витязь» (03.01.2024)

3 января в матче регулярного сезона КХЛ СКА сыграет с «Витязем» на арене «Ледового дворца». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

Петербуржцы выиграли последние три встречи. Они продемонстрировали отличную игру на выезде с ЦСКА — 2:0 и с московским «Динамо» — 3:2. В минувшем матче армейцы с Невы разгромили «Автомобилист» со счётом 4:0.

СКА после 45 матчей находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 61 очко. Клуб выиграл 30 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Ротенберга провели 20 игр, в которых одержали 14 побед.

СКА не проигрывает последние 10 домашних матчей. Среди прочих выделяются победы в играх с ЦСКА, «Спартаком», «Торпедо» и «Динамо» из Москвы. Стоит отметить агрессивную игру команды в нападении и ответственное отношение к реализации опасных моментов.

Адаптировался к тактической схеме петербуржцев и стилю игры голкипер Никита Серебряков, который по ходу текущего сезона перебрался в СКА из «Адмирала». Во встрече с ЦСКА вратарь действовал великолепно и записал в актив «сухой» матч. Клуб из Санкт-Петербурга доволен новичком, поскольку совершил выгодную сделку и закрыл проблемную позицию.

«Витязь» в последней встрече победил дома «Спартак» (5:4 Б). Подопечные Дмитрия Рябыкина продемонстрировали несгибаемую волю к победе. Они уступали со счётом 1:4 во втором периоде, но сумели перевернуть игру. «Богатыри» перевели матч в овертайм, в котором победу им принёс гол Ивана Савчика.

Главный тренер «Витязя» в интервью отметил, что хоккеисты выложились на 100%, и выразил гордость. Наставник «богатырей» рассказал, что в первом и втором периодах было много ошибок в обороне, но вера в собственные силы помогла победить.

«Богатыри» средне выступили в последних пяти матчах. «Витязь» обыграл минское «Динамо» (6:4) и «Спартак» (5:4 ОТ), а уступил «зубрам» (1:4), «Локомотиву» (2:5) и «Автомобилисту» (2:3 Б). Подопечные Дмитрия Рябыкина после 45 матчей находятся на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков. Клуб выиграл 15 встреч.

Петербуржцы находятся в отличной форме. Тренерский штаб нашёл оптимальное сочетание в звеньях. Подопечные Романа Ротенберга не только умеют создавать голевые моменты, но и уверенно действуют в обороне. Предположим, что СКА победит с форой (-2) за 2.05.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Витязь» 3 января 2024 года

В недавней очной встрече в Санкт-Петербурге подопечные Романа Ротенберга выиграли только в овертайме. Они явно недооценили соперника, который изменился после появления главного тренера Дмитрия Рябыкина. Вряд ли петербуржцы повторят ошибку. Они находятся в отличной форме и сумеют воплотить преимущество в забитые голы.

Ставка: победа СКА с форой (-2) за 2.05.