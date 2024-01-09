«Реал» — «Атлетико». Беллингем отомстит Гризманну и Морате

Подопечные Анчелотти в этом сезоне проиграли только «матрасникам». Настало время вершить возмездие!

10 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «матрасников» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико» 10 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико» (10.01.2024)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 19 туров Ла Лиги. На 10 января запланирован матч 1/2 финала Суперкубка Испании. На стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде в мадридском дерби померяются силами «Реал» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В этом сезоне «Реал» потерпел только одно поражение — как раз во встрече с мадридским «Атлетико» (1:3) на «Цивитас Метрополитано». «Матрасники» забили три практически одинаковых гола. Удастся ли подопечным Карло Анчелотти отомстить им и пробраться в финал Суперкубка Испании?

«Сливочные» демонстрируют шикарный доминирующий футбол и очень редко теряют очки. В 22 из 26 матчей во всех официальных турнирах они одержали победы. За этот период времени «галактикос» пропустили только 19 мячей, а забили 59 голов. И это несмотря на то, что клубу докучали серьёзные кадровые потери.

Только недавно оправились от повреждений Тибо Куртуа, Эдуарду Камавинга, Винисиус Жуниор, Ферлан Менди, Даниэль Карвахаль и Арда Гюлер. В их отсутствие делали результат Джуд Беллингем и Родриго. На двоих в 26 встречах они забили 28 мячей, а также отдали 11 результативных передач.

В недавней встрече с «Арандиной» в 1/16 финала Кубка Испании Анчелотти даже не пришлось выпускать Беллингема. Подопечные итальянского специалиста одержали уверенную победу со счётом 3:1. Несмотря на то что матч проходил в городе Аранда-де-Дуэро, за 90 минут они позволили сопернику нанести только один удар.

Игра запомнилась не столько итоговым результатом и происходившим на поле, сколько красивым поступком со стороны просидевшего всю встречу на скамейке запасных Беллингема. Футболист отдал свой плед болбою, чтобы тот не замёрз. К предстоящему матчу англичанин подходит с полным запасом энергии.

«Атлетико» выдал весьма бодрый старт сезона, но начиная с ноября он стал часто демонстрировать невнятный футбол и проигрывать. В последних девяти турах в Примере «матрасники» победили только располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды — «Вильярреал» (3:1), «Мальорку» (1:0), «Альмерию» (2:1) и «Севилью» (1:0).

Также подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с «Хетафе» (3:3), а уступили «Лас-Пальмасу» (1:2), «Барселоне» (0:1), «Атлетику» из Бильбао (0:2) и «Жироне» (3:4). Из-за поражений они спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Реала» составляет уже 10 очков.

Проблемы возникли у «матрасников» даже во встрече 1/16 финала с располагающимся в середине турнирной таблицы третьего по значимости дивизиона Испании «Луго» (3:1). «Матрасники» позволили сопернику нанести 13 ударов по своим воротам, три из которых пришлись в створ.

И это при том, что Симеоне выпустил добрую половину основного состава. Перед аргентинским специалистом стоит непростой выбор. Недавно он признался, что три игрока «Атлетико» могут уехать в Саудовскую Аравию из-за того, что получают недостаточно игрового времени.

Вся надежда на Антуана Гризманна и Альваро Морату. Именно их голы помогли обыграть «Реал» в последней очной встрече. В 25 матчах во всех официальных турнирах француз и испанец на двоих забили целых 33 мяча, а также отдали пять результативных передач.

Гризманн и Мората пребывают в шикарном тонусе, но всё же наилучшим вариантом для ставки видится П1 за коэффициент 2.12. Если с большим количеством кадровых потерь Анчелотти прекрасно справлялся со своей работой, то сейчас его подопечных остановить будет ещё сложнее.

«Сливочные» проиграли «матрасникам» ещё в начале сезона, когда многие футболисты только-только набирали форму. К предстоящему матчу «сливочные» подходят с 19-матчевой беспроигрышной серией во всех официальных турнирах. Причём ничьих за этот отрезок времени только три.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Испании «Реал» — «Атлетико» 10 января 2024 года

У «Реала» лучше результаты как на дистанции, так и на последнем отрезке сезона. Он демонстрирует более качественный и результативный футбол, чем «Атлетико». Диего Симеоне наверняка настроит подопечных как надо на грядущий матч, но в победу «галактикос» верится больше. «Сливочные» набрали слишком хороший ход.

Ставка: победа «Реала» в основное время за 2.12.