ЦСКА — «Динамо» М. Гусев и Плотников давят на газ

11 января состоится матч ЦСКА – «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы бело-голубых оценили тоже в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Динамо» Москва 11 января 2024 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.73. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва (11.01.2024)

11 января в регулярном сезоне КХЛ пройдут четыре матча. В одном из них в армейском дерби ЦСКА будет играть с «Динамо» на «ЦСКА-Арене». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 56 очков. В текущем сезоне команда выиграла 26 из 48 матчей. Пусть стартовали красно-синие очень неудачно, неоднократно подвергаясь критике, но постепенно они набирают ход. Вероятнее всего, в плей-офф это будет совершенно другой клуб, способный бороться за выход в финал Кубка Гагарина.

Сергей Фёдоров освежил тактику, доработал игру защитников и дал правильный настрой вратарской бригаде. В итоге стало получаться гораздо чаще набирать очки. Армейцы одержали победы в четырёх последних матчах. Они обыграли «Северсталь» (3:1), «Спартак» (3:1), «Куньлунь» (4:3) и в минувшей встрече крупно победили «Торпедо» со счётом 7:2.

Сергей Плотников долгое время отмалчивался, но в игре с нижегородцами оформил хет-трик. Отличным получился матч и для Андрея Светлакова, который забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Автозаводцы оказались полностью скованы плотной защитой и прессингом со стороны ЦСКА, поэтому толком ничего не создавали и нанесли очень мало бросков по воротам.

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 68 очков и ровно столько же у лидирующего «Локомотива». Бело-голубые забили 151 гол, а пропустили 116. При этом они выиграли 32 из 49 встреч, показывая приятный глазу хоккей, часто радуя голами и отличной реализацией численного преимущества.

Было много разговоров вокруг Никиты Гусева перед стартом сезона, но он уверенно взял на себя роль лидера «Динамо» в нападении. Форвард забросил 17 шайб и отдал 45 результативных передач. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров КХЛ. Также похвалы удостоены канадцы – Джордан Уил, оформивший хет-трик в минувшей встрече, и Эрик О'Делл. Они стабильно приносят пользу.

Бело-голубые выиграли три последние встречи. Они победили крупно «Куньлунь» (7:1), обыграли «Спартак» (3:2 ОТ) и в минувшем матче разгромили «Сочи» со счётом 5:1. Подопечные Алексея Кудашова тоже набрали отличный ход и вряд ли собираются его сбавлять. Они ведут борьбу за первое место в таблице Западной конференции, поэтому на каждую игру по-особенному мотивированы.

В двух последних московских дерби между этими командами побеждало «Динамо» с одинаковым счётом 4:1. Повторить подобный результат в этой игре будет намного сложнее. Зато клубы стали показывать более содержательный хоккей в атаке. 17 шайб забросил ЦСКА в последних четырёх встречах, а бело-голубые забили 15 голов в минувших трёх играх. Предлагаем поставить на тотал больше 5 шайб за 1.88.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Динамо» Москва 11 января 2024 года

Московское дерби должно порадовать большим количеством борьбы и голов. Обе команды вышли на новый уровень, стали стабильнее приносить пользу и набирать очки. Оба клуба подходят к очной встрече с серией побед. ЦСКА записал на свой счёт 17 голов в четырёх минувших матчах, а «Динамо» за три последние встречи забросило 15 шайб. Ждём результативной игры.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.88.