«Северсталь» — «Куньлунь». Андрей Козырев охладит пыл Виктора Игнатьева

12 января состоится матч «Северсталь» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу череповчан можно с коэффициентом 1.65. Шансы «драконов» оценили в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Северсталь» — «Куньлунь» 12 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Северсталь» — «Куньлунь» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.75. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.30.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» (12.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 января 2024, пятница. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Куньлунь Ред Стар Пекин Кто победит в основное время? П1 X П2

На 12 января в регулярном сезоне КХЛ запланировано шесть матчей. В одном из них «Северсталь» на арене «Ледового дворца» в Череповце будет принимать «Куньлунь». Начало игры – не ранее 19:00 мск.

«Сталевары» занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка. Команда опережает минское «Динамо» на шесть очков. Пока «рыси» могут чувствовать себя спокойно, но необходимо регулярно набирать очки, чтобы не упустить путёвку в плей-офф Кубка Гагарина. Всего «Северсталь» выиграла 23 из 48 встреч, забросила 148 шайб, а пропустила 139.

Долгое время подопечные Андрея Козырева не могли похвастаться стабильностью. Они сменяли поражения на победы в шахматном порядке. Зато последние три встречи «Северсталь» выиграла. Она победила «Амур» (4:2), «Витязь» (4:3) и «Сочи» (3:0). Справедливости ради стоит отметить, что соперники были слабыми.

При Козыреве «сталевары» играют не хуже, чем в минувшем сезоне с Разиным. Руководство угадало с тренером. Правда, пока бороться на равных с более мощными клубами очень тяжело. Например, недавно «рыси» проиграли ЦСКА (1:3), «Трактору» (3:5) и «Торпедо» (1:3). В целом за 10 последних встреч у «рысей» всего одна победа в игре с серьёзным соперником – «Локомотивом» (1:0).

«Куньлунь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 38 очков. Как минимум девяти очков не хватает команде, чтобы навязать настоящую борьбу минскому «Динамо» за путёвку в плей-офф Кубка Гагарина. Всего «драконы» выиграли 16 из 50 встреч, забросили 111 шайб, а пропустили 170.

Подопечные Виктора Игнатьева являются одним из худших клубов по выступлениям на выезде. Они победили всего в 7 из 26 гостевых матчей. В минувшей встрече «Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 2:1. Тем самым он прервал восьмиматчевую серию поражений. Очень плохи дела у «драконов» с результативностью. Они забросили больше двух шайб только в одной из девяти последних игр в основное время.

Обыграли уфимцев пекинцы сенсационно. Никто не ожидал от них такой хорошей игры в обороне. Однако нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров заявил, что поражение его клуб потерпел из-за недонастроя на соперника. По его словам, они думали, что могут выиграть у любой команды.

Ожидать такого же со стороны «Северстали» точно не стоит. Подопечные Козырева находятся не в лучшем положении, и им нужно продолжать набирать очки. Трёх слабых соперников «рыси» уже обыграли в последних встречах, смогут повторить то же самое с «Куньлунем». Предлагаем поставить на победу «сталеваров» с форой (-1.5) за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — «Куньлунь» 12 января 2024 года

«Сталевары» выиграли три последние встречи у слабых соперников. «Куньлунь» как раз из числа таких. К тому же «драконы» только в минувшей игре прервали восьмиматчевую серию поражений. Если верить хоккеистам «Салавата Юлаева», то они недооценили соперника. Козырев относится к каждой игре очень серьёзно и расслабленности не допустит. Мы предлагаем поставить на победу «рысей» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 2.05.