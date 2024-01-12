«Аугсбург» — «Байер». Патрик Шик чувствует прилив сил

13 января состоится матч 17-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 1.52. Шансы «фуггеров» оценили в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аугсбург» — «Байер» 13 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Аугсбург» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют леверкузенцы, сыграет коэффициент 1.07. Гол «фуггеров» доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер» (13.01.2024)

13 января нас ждёт несколько матчей в немецкой Бундеслиге, в том числе встреча между «Аугсбургом» и «Байером».

Игра пройдёт на стадионе «ББК-Арена», и хозяева начнут выходные на 11-м месте с 18 очками, в то время как гости возглавляют турнирную таблицу с 42 очками.

«Фуггеры» выйдут на матч после разгромного поражения в игре со «Штутгартом» в Бундеслиге перед зимним перерывом.

«Аугсбург» пропустил первый гол на 18-й минуте, а второй – уже в перерыве, и перед командой встала нелёгкая задача. «Швабы» добились своего, забив третий мяч на 69-й минуте.

Это поражение означает, что «фуггеры» не выиграли ни одного из трёх последних матчей в Бундеслиге. Была ничья со счётом 1:1 с дортмундской «Боруссией» и поражение – 0:2 во встрече с «Вердером».

Тенденции показывают, что «Аугсбург» одержал всего одну победу в семи последних играх во всех соревнованиях. Однако он не проигрывал семь из восьми последних домашних матчей в Бундеслиге.

Леверкузенский «Байер» приезжает на «ББК-Арену», разгромив дома «Бохум» со счётом 4:0 в последнем матче Бундеслиги перед зимним перерывом.

От «фармацевтов» ждали победы, и они не разочаровали, установив счёт 3:0 уже к перерыву. Леверкузенцы забили четвертый мяч на 69-й минуте, поставив точку.

Победа в игре с «Бохумом» означает, что «Байер» остался непобеждённым в 25 последних матчах во всех соревнованиях, что является потрясающим показателем.

Он выиграл все три последние встречи во всех соревнованиях, включая домашнюю победу в матче с «Айнтрахтом» со счётом 3:0 в Бундеслиге и с «Мольде» — 5:1 в Лиге Европы.

Леверкузенцы демонстрируют отличную выездную форму в чемпионате Германии и не знают поражений в последних семи играх. Они победили в четырёх из пяти последних гостевых встреч в чемпионате Германии.

«Аугсбург» остался без защитника Мадса Педерсена, который дисквалифицирован. Травмированы Томаш Коубек и Рафаэль Фрамбергер, а также есть сомнения в готовности Риса Оксфорда.

Леверкузенцы отправляются в поездку без нападающего Виктора Бонифасе и вратаря Артура, которые травмированы.

Потеря Бонифасе — это удар для «Байера», но команда всё равно верит, что у неё ещё достаточно сил для победы в этой игре. Тем более давно восстановился Патрик Шик, а в матче 16-го тура Бундеслиги он оформил хет-трик.

«Аугсбург» нелегко обыграть, когда он выступает на домашнем стадионе, однако «Байер» отлично проводит этот сезон и может выиграть, но голов будет много. Предлагаем ставку на победу «фармацевтов» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.