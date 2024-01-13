Новак Джокович — Дино Прижмич. Разрушитель чужих грёз начинает свой путь

14 января Новак Джокович и Дино Прижмич сыграют в матче первого круга Australian Open. Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты отдают преимущество сербу: коэффициент на победу первой ракетки мира составляет 1.01. Шансы хорвата оценили коэффициентом 16.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Новак Джокович — Дино Прижмич 14 января 2024 года

Аналитики считают, что матч первого круга Australian Open Новак Джокович – Дино Прижмич не получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.30, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.55. Поставить на победу серба со счётом 3:0 по сетам можно за 1.18.

Анализ и прогноз на матч второго круга Australian Open Новак Джокович — Дино Прижмич (14.01.2024)

Пришло время для первого мэйджора в 2024-м. По традиции им становится Открытый чемпионат Австралии. 14 января пройдёт большое количество матчей первого круга турнира. В одной из встреч Новак Джокович будет играть с Дино Прижмичем на «Род Лэйвер Арене». Начало игры — не ранее 11:00 мск.

Сербский теннисист по итогам минувшего сезона был признан первой ракеткой мира. Он практически выиграл календарный «Большой шлем», если бы не поражение в финале Уимблдона. Australian Open, US Open и «Ролан Гаррос» Новак выиграл, а также одержал победы ещё в четырёх турнирах. В том числе Джокович записал в актив Итоговый чемпионат АТР.

Будет ли таким же продуктивным 2024 год? Перед стартом Открытого чемпионата Австралии серб принял участие в United Cup. На групповом этапе он одержал две уверенные победы – во встречах с Чжан Чжичжэнем – 6:3, 6:2 и с Иржи Легечкой – 6:1, 6:7, 6:1. Но в 1/4 финала Джокович проиграл Алексу де Минору со счётом 4:6, 4:6.

Однако причиной поражения стала небольшая травма Новака. Он повредил запястье, но в тот же день пообещал восстановиться к Australian Open и сдержал слово. Четырёхкратный чемпион ТБШ Джим Курье рассказал, что Джокович является разрушителем чужих грёз. По его мнению, есть много достойных теннисистов, мечтавших и способных выиграть чемпионаты «Большого шлема», но их останавливал серб.

Прижмич является 178-й ракеткой мира. Хорвату всего 18 лет, и пока он не может похвастаться хоть какими-то достижениями. Лучшим результатом Дино в минувшем сезоне был четвертьфинал домашнего турнира АТР-250 в Умаге. Выбил его Алексей Попырин, но молодой теннисист навязал хорошую борьбу.

Подготовку к Открытому чемпионату Австралии Прижмич начинал с турнира в Канберре. Он обыграл Раду Албота – 6:7, 6:1, 6:2, но затем потерпел поражение в матче с Брэндоном Накашимой – 2:6, 1:6.

Кроме того, 18-летний теннисист прошёл квалификацию на Australian Open. Сначала он обыграл Мариано Навоне – 5:7, 6:3, 6:2, затем – своего соотечественника Дуе Айдуковича – 7:5, 6:0. В финале попался Азиз Дугаз, который никогда не поднимался выше 214-й строчки мирового рейтинга. Хорват победил его со счётом 6:3, 6:4.

Вряд ли у Джоковича будут хоть какие-то проблемы в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии. Соперник слишком молодой и слабый. Мы предполагаем, что по геймам будет большое преимущество. Наверняка как минимум один из них завершится со счётом 6:1 или 6:2. Мы предлагаем поставить на победу Новака с форой (-9.5) за 2.00.

Прогноз и ставка на матч первого круга Australian Open Новак Джокович — Дино Прижмич 14 января 2024 года

Новак начинает защиту своего чемпионства. Первая ракетка мира подходит к Открытому чемпионату Австралии в отличном настроении и с желанием ставить новые рекорды. В матче первого раунда сербу предстоит сыграть с 18-летним хорватским теннисистом. Дино Прижмич почти не имеет опыта, он не встречался с настолько опытными соперниками, поэтому не знает, что от них ждать. Мы считаем, что Джокович выиграет с форой (-9.5) за 2.00.

Ставка: победа Джоковича с форой (-9.5) за 2.00.