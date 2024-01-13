«Альмерия» — «Жирона». Артём Довбик притесняет «Реал»

Каталонцы никак не уймутся и предпримут очередную попытку отнять лидерство у «сливочных».

14 января состоится матч 20-го тура Примеры «Альмерия» — «Жирона». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 1.65. Шансы красно-белых оценили в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Альмерия» — «Жирона» 14 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Альмерия» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура Примеры «Альмерия» — «Жирона» (14.01.2024)

«Жирона» стремится выйти на первое место в Ла Лиге, встретившись в эти выходные с «Альмерией». Каталонцы, занимающие вторую строчку, сравнялись по очкам с мадридским «Реалом».

Бело-красные, несомненно, являются сюрпризом этого розыгрыша Примеры. Клуб выступает в Ла Лиге всего несколько сезонов и в минувшем розыгрыше сумел занять лишь 10-е место.

Однако сейчас они борются за лидерство с «Реалом», располагаясь на втором месте с 48 очками, опережая «Барселону» на семь очков.

«Жирона» выиграла 15 матчей в этом сезоне, уступив лишь в одном. Она забила больше всех в Ла Лиге – 46 голов, а пропустила 24.

Тем не менее благодаря таким результатам «Жирона» находится на 10 очков выше мадридского «Атлетико», занимающего пятую строчку, и болельщики уже уверены в том, что увидят свою команду в Лиге чемпионов.

Что ещё лучше для «Жироны», так это то, что в последней встрече в Кубке Испании она сумела пройти «Эльче» (2:0): Дейли Блинд забивает уже второй матч подряд, а также гол на свой счёт записал Ян Коуту.

Потрясающая победа во встрече с «Атлетико» (4:3) в Ла Лиге незадолго до этого принесла в копилку Блинду ещё один гол, и «Жирона» продолжает наступать на пятки «Реалу».

В тот день Фернандес забил всего через две минуты, и, несмотря на хет-трик Альваро Мораты, голы Блинда и Савио выравняли игру. А затем в центре внимания оказался Иван Мартин, забивший потрясающий гол на 91-й минуте.

Вкупе с ничьей с «Бетисом», победами в играх с «Алавесом» (3:0), «Барселоной» (4:2), «Ориуэлой» (5:2) и «Валенсией» (2:1) это прекрасный результат. Всего беспроигрышная серия «Жироны» во всех турнирах насчитывает 14 матчей.

Что касается «Альмерии», то она, похоже, обречена на провал в этом сезоне. Она занимает 20-е место и имеет наименьшее количество очков среди команд всех пяти ведущих европейских лиг, набрав всего пять очков. Более того, красно-белые до сих пор не выиграли ни одного матча.

Исходя из всего вышеперечисленного, а также прекрасной формы Довбика и других футболистов, мы рекомендуем поставить на победу «Жироны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Ставка: победа «Жироны» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.