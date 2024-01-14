«Рейнджерс» — «Вашингтон». Панарин возьмёт реванш у команды Овечкина

Артемий не помог своему клубу в минувшей очной встрече со «столичными», которые выиграли даже без Александра в составе.

14 января состоится матч «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды из Нью-Йорка можно с коэффициентом 1.75. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» 14 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.58. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 3.85.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» (14.01.2024)

У некоторых клубов в регулярном сезоне НХЛ почти нет времени на то, чтобы сделать передышку. 14 января «Рейнджерс» будут принимать «Вашингтон» на арене «Мэдисон Сквер Гарден», а ведь не прошло и суток после их последней очной встречи. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

«Синерубашечники» проводят неплохой сезон и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 54 очка. Команда отстаёт от лидирующего «Бостона» на пять очков. Дистанция небольшая, и её можно не раз сократить, а может, даже занять первую строчку.

В текущем розыгрыше «Рейнджерс» выиграли 26 из 41 встречи, забросили 136 шайб, а пропустили 120. По непонятным причинам у подопечных Питера Лавиолетта последовал спад. Они проиграли последние четыре встречи. Команда уступила «Монреалю» (3:4 Б), «Ванкуверу» (3:6), «Сент-Луису» (2:5) и как раз в минувшем матче проиграла «Вашингтону» со счётом 2:3.

К началу третьего периода «синерубашечники» вели – 2:1, но в третьем растеряли преимущество и позволили сопернику выиграть встречу. Примечательно, что Овечкин отсутствовал из-за полученной травмы. В свою очередь, Панарин не смог воспользоваться ошибками «столичных» и результативными действиями не отметился. Так Артемий прервал девятиматчевую результативную серию.

«Вашингтону» не так повезло в этом сезоне, и он занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды находятся всего 46 очков. «Столичные» одержали победы в 20 из 40 встреч, забросили 98 шайб, а пропустили 123. По числу голов подопечные Спенсера Карбери находятся в числе худших в лиге.

«Кэпиталз» отстают от восьмого места на два очка и имеют две игры в запасе, в отличие от «Айлендерс». Поэтому о том, насколько сильная мотивация у «Вашингтона», говорить не приходится. Пока «столичных» сложно назвать стабильной командой, ведь они проиграли 7 из 10 последних матчей.

Подопечные Спенсера Карбери уступили во встречах с «Тампа-Бэй» (1:2 Б), «Рейнджерс» (1:5), «Айлендерс» (1:5), «Нэшвиллом» (2:3 Б), «Нью-Джерси» (3:6), «Каролиной» (2:6), «Сиэтлом» (1:4). Обыграть им удалось только «Питтсбург» (4:3), «Лос-Анджелес» (4:3) и «Рейнджерс» (3:2). Стоит отметить, что все победы были очень близкими и с минимальным преимуществом. Настолько они были трудовыми для «кэпс».

Участие в этой встрече Александра Овечкина остаётся под вопросом. Насколько серьёзна его травма, в клубе умалчивают. Однако ещё до этого россиянин неоднократно уходил с тренировок раньше других либо даже их пропускал, но на лёд всё равно выходил. Возможно, стоило просто взять паузу и отдохнуть. Зато Панарин вернётся с заброшенной шайбой. Тот факт, что его команда вчера проиграла, а он не забил, станет отличной мотивацией. На индивидуальный тотал Панарина больше 0.5 шайбы дают коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» 14 января 2024 года

«Синерубашечники» потерпели слишком много поражений, а ведь всё ещё претендуют на первое место в таблице Восточной конференции. В этот момент «Вашингтон» отчаянно борется за попадание в плей-офф, но команды в этой части таблицы идут плотной группой. 13 января «столичные» одержали победу в очном матче с «Рейнджерс» со счётом 3:2, а Панарин даже не отметился результативным действием. В этот раз он будет более убедительным и мотивированным, поэтому ставим на его гол.

Ставка: Артемий Панарин забьёт за 1.90.