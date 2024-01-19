«Родез» — «Монако». Головин — большой талант!

20 января состоится матч 1/16 финала Кубка Франции «Родез» — «Монако». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.58. Шансы «Родеза» оценили в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Родез» — «Монако» 20 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Родез» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Франции «Родез» — «Монако» (20.01.2024)

20 января наступило время для матчей 1/16 финала Кубка Франции. В одной из игр «Родез» на стадионе «Поль-Линьон» будет принимать «Монако». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Кроваво-золотые выступают в Лиге 2, но не так успешно, как хотелось бы. Команда занимает лишь седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Она отстаёт от лидирующего «Осера» на 11 очков, но шансы на то, чтобы побороться за повышение, всё-таки ещё имеются.

В текущем сезоне «Родез» одержал победы в 8 из 20 встреч в Лиге 2. Он забил 32 гола, а пропустил 29. Команда очень хорошо выступает на домашнем стадионе. В этом розыгрыше она уступила только в одной из 10 последних встреч во всех турнирах на своём поле – «Валансьену» (0:1).

На предыдущей стадии Кубка Франции «Родез» с разгромным счётом 4:0 победил «Шалан». В минувшем матче в Лиге 2 кроваво-золотые обыграли «По» (2:1). Однако в 1/16 финала команду ожидает настоящая проверка на прочность. Потянет ли она уровень соперника из Лиги 1?

«Монако» проводит вполне хороший сезон и занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 33 очка. Команда отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на 10 очков. Вряд ли красно-белые задумываются о том, чтобы побороться за чемпионство, но шансы выйти в Лигу чемпионов у них вполне хорошие.

В текущем сезоне монегаски выиграли 10 из 18 матчей, сыграв трижды вничью. Они забили 34 мяча – больше только у парижан. Но и пропустил «Монако» достаточно много – 25 голов. Хуже в защите играют только команды, располагающиеся в нижней части турнирной таблицы.

Выдающийся сезон проводит в составе красно-белых Александр Головин. Он был неоднократно выбран в сборную тура, а также попал в символическую сборную Лиги 1 первой половины розыгрыша. В 16 матчах за «Монако» россиянин забил пять голов и отдал три результативные передачи. В минувшей встрече с «Ренном» (1:3) он стал автором голевого паса.

Этот ассист стал для Александра 30-м в Лиге 1. Этот результат был признан лучшим в истории «Монако» за шесть лет. Журналисты во Франции уже называют Головина выдающимся футболистом, лидером атак монегасков. Он действительно является большим талантом.

В 1/32 финала Кубка Франции подопечные Ади Хюттера с трудом прошли «Ланс», без Головина в составе, который оказался вне заявки. «Монако» быстро вышел вперёд, но соперник установил паритет. Игра завершилась после серии пенальти, в которой точнее оказались монегаски.

Примечательно, что в минувшем розыгрыше Кубка страны «Монако» встречался с «Родезом» в 1/32 финала. Встреча завершилась после серии 11-метровых ударов в пользу подопечных Ади Хюттера (2:2, 5:4 по пенальти). Учитывая этот результат, вряд ли главный тренер красно-белых станет рисковать и менять состав кардинально. К тому же следующая встреча пройдёт только 28 января, времени на отдых будет предостаточно.

В таком случае «Монако» будет очень мотивирован и силён, по сравнению с «Родезом». Тем более соперник из Лиги 2 не отличается надёжной защитой, но наверняка покажет чудеса мастерства в атаке. Ади Хюттер вряд ли оставит Головина вне заявки, вспомнив, к чему это привело в последней кубковой игре с «Лансом». Предлагаем поставить на победу «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Родез» — «Монако» 20 января 2024 года

«Родез» обязательно проявит характер, попробует удивить соперника своим напором и наверняка забьёт. «Монако» вряд ли будет кардинально менять основной состав, учитывая, каким тяжёлым был последний кубковый матч с «Лансом». Плюс ко всему у монегасков будет время отдохнуть и восстановить силы к следующей встрече в Лиге 1. Поэтому мы предлагаем поставить на победу подопечных Ади Хюттера и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.