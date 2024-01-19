«Лейпциг» — «Байер». Хаби Алонсо доверится Патрику Шику

20 января состоится матч 18-го тура Бундеслиги «Лейпциг» — «Байер». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «красных быков» можно с коэффициентом 2.53. Шансы «фармацевтов» оцениваются в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура Бундеслиги «Лейпциг» — «Байер» 20 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Лейпциг» — «Байер» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура Бундеслиги «Лейпциг» — «Байер» (20.01.2024)

Игра 18-го тура Бундеслиги «Лейпциг» — «Байер» начнётся 20 января на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Красные быки» в минувшем матче в Бундеслиге уступили дома «Айнтрахту» (0:1). «Орлы» забили быстрый гол и ушли в глухую оборону, изредка проводя опасные контратаки. Подопечные Марко Розе давили на защиту соперника и нанесли 26 ударов по воротам, но восстановить паритет не сумели.

«Лейпциг» хорошо отыграл в позиционном нападении, несмотря на то что не сумел реализовать ни один из многочисленных моментов. В линии атаки у «красных быков» собраны отличные исполнители во главе с Луа Опенда. Он забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи в Бундеслиге.

У Марко Розе есть претензии к защите, которая регулярно теряет концентрацию. Поскольку у «красных быков» сделан акцент на атаку, наличие в составе надёжных игроков обороны является важным фактором для достижения хороших результатов. Нередки ошибки и со стороны голкипера Яниса Бласвиха.

«Лейпциг» неплохо проводит этот сезон в чемпионате Германии. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка в 17 матчах. Клуб выиграл 10 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «красные быки» провели девять игр, в которых одержали шесть побед.

В последних пяти встречах в Бундеслиге подопечные Марко Розе выступили неплохо. Они победили «Хайденхайм» (2:1), дортмундскую «Боруссию» (3:2) и «Хоффенхайм» (3:1), завершили вничью матч с «Вердером» (1:1), а проиграли «Айнтрахту» (0:1). Только в одной из этих игр «красные быки» не забили.

«Байер» в минувшем туре Бундеслиги на выезде победил «Аугсбург» (1:0). «Фармацевты» планомерно оказывали давление на защиту, но оборона «фуггеров» справлялась со своими обязанностями. Только на 90+4-й минуте Эксекиэль Паласиос забил победный гол.

Подопечные Хаби Алонсо хорошо выступили в последних пяти встречах в Бундеслиге. Клуб победил «Айнтрахт» (3:0), «Бохум» (4:0), «Аугсбург» (1:0), а матчи с дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (1:1) завершил вничью. Отметим, что в каждой из этих игр «фармацевты» забили.

«Байер» занимает первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков в 17 встречах. Клуб не проиграл ни одного матча в этом сезоне, одержав 14 побед.

Главный тренер «Байера» обеспокоен травмой лучшего бомбардира клуба Виктора Бонифасе. В нынешнем сезоне форвард провёл за «фармацевтов» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами. По плану заменить его должен Патрик Шик, но инсайдеры не исключают подписание нового нападающего в январе.

Хаби Алонсо создал отличную команду, которая остаётся непобедимой в текущем сезоне. Несмотря на травму Бонифасе, «фармацевты» очень опасны в нападении. «Лейпциг» старается действовать в атакующем стиле, а в обороне часто допускает ошибки. Рассмотрим ставку на то, что «Байер» не проиграет и обе забьют, за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Лейпциг» — «Байер» 20 января 2024 года

«Байер» ещё ни разу не проиграл в текущем сезоне. Команда потеряла лучшего бомбардира Бонифасе, но Хаби Алонсо уже нашёл выход из этой сложной ситуации. В атаке «фармацевты» не стали выглядеть слабее. «Лейпциг» нестабилен, часто ошибается в защите, но способен забить. Отсюда наша ставка на то, что гости не проиграют и обе забьют.

Ставка: «Байер» не проиграет и обе забьют за 2.28.