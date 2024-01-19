«Рома» — «Верона». Прощай, Моуринью, здравствуй, Де Росси!

Смена наставника должна благотворно отразиться на «волках». Им пора возвращаться в верхнюю часть таблицы.

20 января состоится матч 21-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Верона». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «волков» можно с коэффициентом 1.50. Успех «мастифов» оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Верона» 20 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Верона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе забьют» можно за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Верона» (20.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также 20 туров Серии А. 20 января состоится встреча, которая откроет программу 21-го тура первенства. На стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местная «Рома» и «Верона». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Сложный календарь вынудил «Рому» сбавить обороты. В последних шести турах в чемпионате Италии она победила только «Наполи» (2:0). Причём очень помогли «волкам» удаления в составе соперника. Они воспользовались численным преимуществом и забили два мяча в концовке.

Также римляне сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1) и «Аталантой» (1:1). Уступили они «Болонье» (0:2), «Ювентусу» (0:1) и «Милану» (1:3). В результате «джаллоросси» спустились на девятую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от идущей на пятом месте «Аталанты» составляет четыре очка. Ещё они вылетели из Кубка Италии, уступив на стадии 1/4 финала «Лацио» (0:1).

Терпение руководства «Ромы» лопнуло, и оно отправило в отставку Жозе Моуринью. Интересно, что под управлением португальского специалиста команда набирала только 1,61 очка за игру в Серии А, что является худшим показателем среди тренеров, которые провели во главе римлян не менее 50 матчей, и самым низким с сезона-1994/1995.

Новым наставником «джаллоросси» стал бывший многолетний лидер «волков» Даниэле Де Росси. Помнится, его назначение в своё время очень сильно взбодрило СПАЛ. Вопрос в том, как отразится на римлянах смена главного тренера? Предстоящая встреча даст ответ на данный вопрос.

«Верона» является достаточно удобным соперником для «Ромы». В 7 из 11 последних очных встреч она потерпела поражения. «Мастифы» не первый год являются одним из главных аутсайдеров чемпионата Италии. Минувший сезон они закончили на 17-й строчке.

В текущем сезоне дела у жёлто-синих идут не лучше. Они располагаются на 18-м месте. Отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Кальяри» составляет одно очко, но конкурент на последнем отрезке сезона смотрится на порядок предпочтительнее, чем подопечные Марко Барони.

В последних восьми турах в Серии А «мастифы» победили только «Кальяри» (2:0) и «Эмполи» (2:1). Также они сыграли вничью с «Лечче» (2:2), «Удинезе» (3:3) и «Лацио» (1:1). Уступила «Верона» сначала «Фиорентине» (0:1), а затем замыкающей турнирную таблицу «Салернитане» (0:1) и «Интеру» (1:2).

В трёх из четырёх случаев добыли очки «мастифы» на домашнем стадионе. С выездами у них наблюдаются серьёзные проблемы. В 10 встречах в гостях в чемпионате Италии жёлто-синие одержали только одну победу и два раза сыграли вничью. За этот период времени они забили только семь мячей, а пропустили 14.

«Джаллоросси» в 10 матчах в чемпионате Италии на «Олимпико» потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. За этот отрезок времени команда из Рима забила 22 гола, а пропустила только восемь. Поддержка родных трибун даёт ей солидное преимущество.

Поставить на то, что «Рома» одержит победу в грядущем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. В 28 матчах во всех официальных турнирах римляне забили 46 мячей. 14 из них записал на свой счёт Ромелу Лукаку. Также он отдал две результативные передачи.

Ромелу играл ключевую роль в схеме Моуринью. Он набрал отличную форму и стал настоящим лидером команды. Смена наставника вряд ли негативно отразится на лучшем бомбардире сборной Бельгии. Напротив, могут прибавить ряд футболистов, с которыми у Моуринью возник конфликт перед увольнением — Крис Смоллинг, Лоренцо Пеллегрини, Рик Карсдорп и Леонардо Спинаццола.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Верона» 20 января 2024 года

Полагаем, смена наставника позитивно повлияет на «Рому». На домашнем стадионе у неё есть все шансы уверенно обыграть «Верону» и забить не менее двух мячей. У «мастифов» на порядок меньше резервов, а также намного хуже результаты, нежели у «джаллоросси». Жёлто-синие регулярно проигрывают, особенно во встречах с сильными соперниками и на выезде, а также немало пропускают.

Ставка: победа «Ромы» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.90.