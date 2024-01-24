«Торпедо» — ЦСКА. Владимир Федотов не готов?

25 января состоится товарищеский матч «Торпедо» — ЦСКА. Начало – в 11:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.45. Шансы автозаводцев оцениваются в 7.40. На ничью дают коэффициент 4.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Торпедо» — ЦСКА 25 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Торпедо» — ЦСКА получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

Анализ и прогноз на товарищеский матч «Торпедо» — ЦСКА (25.01.2024)

Пока в европейских чемпионатах кипят страсти, российские клубы готовятся к решающей части сезона на тренировочных сборах. Товарищеская игра «Торпедо» — ЦСКА начнётся 25 января в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток раздастся в 11:00 мск.

Главный тренер автозаводцев Артём Горлов отправлен в отставку, а его место с 17 января занял бывший наставник «Краснодара» и московского «Спартака» Олег Кононов. 57-летний специалист подписал контракт с клубом на 2,5 года.

Глобальные изменения связаны с появлением у «Торпедо» нового инвестора, который ставит амбициозную задачу. Инсайдеры сообщают, что чёрно-белые будут претендовать на выход в РПЛ в текущем сезоне. После 20 туров они занимают седьмое место в таблице Первой лиги, отставая от топ-4 на восемь очков.

Олег Кононов уже сообщил в интервью, что проанализировал последние матчи команды и составил представление об её потенциале. Наставник планирует усилить конкуренцию и за счёт этого улучшить игру.

Владимир Федотов, в отличие от своего коллеги, уже провёл первый товарищеский матч в 2024 году. ЦСКА разгромил «Сохар» (Оман) со счётом 4:1. Дублем отметился Иван Обляков и один мяч забил Антон Заболотный.

Руководство ЦСКА усиливает команду. Подписан контракт с защитником Данилом Круговым. Футболист присоединится к армейцам этим летом в качестве свободного агента. Это поможет Владимиру Федотову сформировать надёжную линию обороны.

Второй новичок, на которого стоит обратить внимание, это Тамерлан Мусаев. Молодой нападающий является воспитанником ЦСКА, но сделал себе имя в составе «Балтики». В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Первой лиги, забил девять мячей и записал в актив столько же результативных передач.

В составе ЦСКА есть отличный форвард Фёдор Чалов, который вряд ли уступит место в стартовом составе. Весьма вероятно, что главный тренер армейцев будет экспериментировать с тактической схемой, используя Мусаева и Чалова вместе. В игре с «Сохаром» Мусаев вышел на замену во втором тайме вместо Заболотного.

Инсайдеры сообщают, что интерес к трансферу Фёдора Чалова проявляет «Зенит». Контракт игрока заканчивается в декабре 2024 года, и уже летом он сможет вести переговоры с любым клубом. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя голевыми передачами.

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице РПЛ. После 18 матчей клуб записал в актив 28 очков. Слишком большое отставание от первого места вряд ли позволяет армейцам рассчитывать на победу в текущем сезоне.

Тем не менее состав у Владимира Федотова молодой и перспективный. Много игроков вызывается в свои национальные команды. Например, полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев отлично выступает на Кубке Азии и даже попал в символическую сборную 2-го тура группового этапа.

Олег Кононов проводит первую игру после назначения главным тренером. Это мотивирует автозаводцев продемонстрировать максимум своего потенциала, чтобы заслужить место в стартовом составе у нового наставника. Рассмотрим ставку на то, что «Торпедо» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, за коэффициент 6.30.

Прогноз и ставки на товарищеский матч «Торпедо» — ЦСКА 25 января 2024 года

ЦСКА и «Торпедо» начинают подготовку к сезону, поэтому далеки от оптимальной игровой и физической формы. В таком случае на первый план выходит мотивация, а автозаводцам необходимо продемонстрировать Олегу Кононову своё мастерство, чтобы заслужить его расположение. Поэтому наша ставка на то, что «Торпедо» не проиграет и будет забито не меньше трёх мячей.

Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 6.30.