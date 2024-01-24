«Флорида» — «Аризона». Сергей Бобровский нуждается в отдыхе

Спад в выступлениях россиянина случился из-за усталости. Он наберётся сил и снова будет радовать феноменальными сейвами.

25 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Флорида» — «Аризона». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «пантер» в основное время можно с коэффициентом 1.61. Успех «койотов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Аризона» 25 января 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Флорида» — «Аризона» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Аризона Койотс» (25.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 25 января 2024, четверг. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Аризона Койотс Глендейл Кто победит в основное время? П1 X П2

25 января состоятся семь встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду «Амерант Банк Арены» в городе Санрайз померяются силами местная «Флорида Пантерз» и «Аризона Койотс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Флорида» располагается в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. В последних 14 играх она уступила только набравшему хороший ход «Нью Джерси» (1:4), «Анахайму» (4:5 ОТ), «Детройту» (2:3 ОТ) и взбодрившейся после возвращения Капризова «Миннесоте» (4:6).

Также подопечные Пола Мориса в овертайме обыграли «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ). Во всех остальных встречах они одержали победы в основное время, в том числе в последней игре с «Нэшвиллом» (4:1). Обыграв «Предаторз», «пантеры» прервали неудачную серию из четырёх поражений.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Флориды» Энтони Столарз. Он совершил 26 сейвов и пропустил только одну шайбу. До недавнего времени американец редко появлялся на льду. Регулярно играл и выручал Сергей Бобровский, однако в его выступлениях наблюдается спад.

В последних трёх матчах россиянин парировал только 55 бросков. За этот отрезок времени он пропустил 10 шайб. На тонусе Бобровского сказалась банальная усталость. В этом сезоне 35-летний вратарь провёл уже 34 матча, в которых пропустил только 84 шайбы. Ему просто необходимо восстановить запас сил.

Ещё матч с «Нэшвиллом» интересен тем, что в нём отличился Сэм Райнхарт. Недавно он побил рекорд Павла Буре по длительности голевой серии в истории «Флориды». В игре с «Предаторз» канадцу покорились ещё несколько уникальных клубных достижений. Он стал вторым игроком в истории «Пантерз» с 20 голами в сезоне НХЛ в спецбригадах, а также повторил рекорд 15-летней давности.

У «Аризоны» дела идут не так здорово, как у «Флориды». Относительно минувшего сезона она ощутимо прибавила, но для попадания в зону плей-офф этого пока что недостаточно. Клуб располагается в середине турнирной таблицы Западной конференции. Отставание от идущего на восьмом месте «Нэшвилла» составляет два очка.

У подопечных Андре Туриньи есть несколько матчей в запасе, но далеко не факт, что в них получится набрать очки. В последних 10 встречах «Койотс» обыграли только «Бостон» (4:3 ОТ), «Миннесоту» (6:0), «Нэшвилл» (3:2) и «Питтсбург» (5:2). Также они в овертайме уступили «Калгари» (2:3 ОТ). Во всех остальных случаях они потерпели поражения в основное время.

Стоит отметить, что три из четырёх побед команда из Глендейла одержала дома. На выезде она выступает на порядок хуже, чем в родных стенах. В 21 встрече в регулярном чемпионате НХЛ в гостях «Аризона» выиграла только восемь раз. За этот период времени она забросила 59 шайб, а пропустила 61.

Поставить на то, что «Флорида» одержит победу в предстоящем матче и тотал больше 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.12. Четыре из пяти последних очных встреч, проходивших на стадионе «Амерант Банк Арена», закончились именно так.

В 46 встречах подопечные Пола Мориса забили 146 голов, а пропустили, несмотря на старания Бобровского, 121 шайбу. Думается, небольшой перерыв поможет 35-летнему россиянину прийти в себя и он снова будет радовать своей игрой. Кстати, по версии официального портала НХЛ он вошёл в топ-5 главных претендентов на «Везину».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Аризона» 25 января 2024 года

«Флорида» — явный фаворит. У неё на порядок лучше результаты на дистанции и рисунок игры, чем у «Аризоны». Победа в матче с «Нэшвиллом» наверняка сопутствует подъёму «пантер». На домашнем стадионе они должны уверенно обыграть «Койотс». История очных встреч в Санрайзе и статистика выступлений подопечных Туриньи в гостях предвосхищают результативную победу хозяев.

Ставка: победа «Флориды» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.12.