Экспресс на футбол с коэффициентом 8.07: Гвардиола и Постекоглу устроят зрелище

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.07 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Майнц»

Статистика последних игр хозяев свидетельствует о переменчивости их результатов, но при этом они демонстрируют способность хорошо играть в домашних стенах, как это было в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией», который завершился победой со счётом 2:1. Игра с «Дармштадтом» также показала твёрдость характера клуба и завершилась ничьей — 2:2, несмотря на сложности на выезде.

«Майнц», с другой стороны, до сих пор выглядит недостаточно стабильно, и способность выигрывать на выезде вызывает вопросы. Последний матч показал, что гости могут бороться за очки, что показывает выездная игра с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Учитывая очные встречи команд, в которых в последнее время часто были ничьи и уверенная домашняя победа «Айнтрахта» со счётом 3:0, можно предположить, что хозяевам удастся использовать своё мастерство и поддержку болельщиков для достижения нужного результата снова.

Исходя из всего вышесказанного, а также с учётом текущего состояния команд, мотивации и статистики домашних и выездных матчей, наш прогноз на эту игру — победа «Айнтрахта». Хозяева поля смогут забить решающий гол и обеспечить себе три очка, в то время как «Майнц» продемонстрирует достойную игру, но не сможет полностью нейтрализовать атакующий потенциал соперника. На победу франкфуртцев дают коэффициент 2.05.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Торино»

Игры для «Кальяри» в последнее время не были успешными: поражение от «Фрозиноне» со счётом 1:3 и ничья с «Эмполи» — 0:0. Однако удалось одержать победу во встрече с «Болоньей» — 2:1, что свидетельствует о потенциале команды находить свою игру. Статистика очных встреч команд показывает смешанные результаты, в том числе ничью в последнем матче с «Торино» и победу над ним игрой ранее — 2:1.

С другой стороны, «Торино» проявил себя довольно сильно в последнее время, разгромив «Наполи» со счётом 3:0, что является весьма впечатляющим результатом. Ничья с «Дженоа» и минимальное поражение от «Фиорентины» 0:1 также демонстрируют устойчивость обороны туринцев. Учитывая последние матчи обеих команд, можно ожидать, что «Торино» войдёт в игру с уверенностью в своих силах.

Исходя из представленной статистики и текущего состояния команд прогнозируется, что матч завершится в пользу «Торино». Ожидаем, что игра будет напряжённой с активными попытками обеих сторон выйти вперёд. Однако туринский клуб сможет эффективнее использовать свои моменты и дополнительный опыт, чтобы забить решающие мячи. На победу «быков» дают коэффициент 2.25.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм», выступая на своём поле, будет иметь поддержку болельщиков, что несомненно придаст уверенности. К тому же последние результаты «шпор» говорят об их способности находить пути к воротам соперников даже в сложных гостевых матчах. Они проиграли «Брайтону», но сумели уйти от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед». А дома и вовсе регулярные победы, в том числе над «Бёрнли» и «Борнмутом».

С другой стороны, «Манчестер Сити» подходит к матчу с серией уверенных побед, забив много мячей. «Горожане» под руководством Гвардиолы способны демонстрировать футбол высочайшего качества, что подтверждается их последними результатами во всех турнирах. И это даже без главной забивной силы — Эрлинга Холанда!

Стоит отметить, что игры между этими соперниками обычно получаются зрелищными и богатыми на голы, как это было в недавнем матче, завершившемся ничьей со счётом 3:3. Ожидается, что и на этот раз обе команды забьют. Вероятность победы «Манчестер Сити» выше, однако «Тоттенхэм» покажет характер и вряд ли уступит без борьбы, особенно учитывая статус игры и желание продвинуться дальше по турнирной сетке Кубка Англии. На обе забьют + ТБ 2.5 мяча дают 1.72.

Экспресс на матчи 26 января

Ставка 1: победа «Айнтрахта» в матче с «Майнцем» за 2.05.

Ставка 2: победа «Торино» в матче с «Кальяри» за 2.25.

Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в игре «Тоттенхэм» — «Ман Сити» за 1.72.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.25 Х 1.72 = 8.07.