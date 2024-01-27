«Ньюпорт Каунти» — «МЮ». Тен Хаг идёт ва-банк

28 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.07. Успех «отважных» оценивается в 25.0. На ничью дают коэффициент 11.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» — «МЮ» 28 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.66. Если забьют «красные дьяволы», сыграет коэффициент 1.01. Гол «отважных» доступен с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.16.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед» (28.01.2024)

Игра 1/16 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед» начнётся 28 января. Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск.

«Отважные» выступают во Второй лиге Англии. В текущем сезоне они нестабильны и не претендуют на повышение в классе. После 28 встреч в активе «Ньюпорт Каунти» 37 очков. Главная проблема клуба — это слабая оборона, ведь в этом сезоне первенства он пропустил уже 45 мячей.

Встреча с «МЮ» станет важным событием для «Ньюпорт Каунти», и на трибунах будет аншлаг. Именно встречи с лидерами АПЛ привлекают болельщиков маленьких команд. «Отважные» будут предельно мотивированы.

«Отважные» последний раз играли с сильным клубом в январе 2018 года. Тогда «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии принимал «Тоттенхэм» на домашней арене (1:1). Несмотря на огромную разницу в индивидуальном мастерстве игроков, «шпоры» пропустили, и лишь незадолго до конца встречи Гарри Кейн восстановил паритет.

«МЮ», в свою очередь, находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» составляет восемь очков. В этом сезоне манкунианцам будет крайне сложно обеспечить место в еврокубках, поэтому Кубок Англии остаётся, по сути, единственным шансом Эрика тен Хага спасти сезон.

«Красные дьяволы» бесславно закончили свой путь в Кубке лиги и продемонстрировали низкий уровень игры в еврокубках. Они лишились евровесны и установили антирекорд для английских команд по пропущенным мячам на групповом этапе Лиги чемпионов. Под тен Хагом уже зашаталось кресло.

Инвесторы «МЮ» решили провести масштабные реформы, которые призваны улучшить ситуацию в клубе. Первый шаг показал всю серьёзность намерений боссов «красных дьяволов». Из «Ман Сити» был приглашён исполнительный директор Омар Беррада. Он принимал участие в подписании Эрлинга Холанда.

«МЮ» в текущем сезоне играет крайне нестабильно. Главный тренер не может найти оптимальное сочетание футболистов в нападении. Сложилась плачевная ситуация с забитыми мячами в текущем сезоне АПЛ. В 21 встрече «красные дьяволы» записали в актив всего лишь 24 гола.

Оправдать невнятную игру подопечных тен Хага в атаке может большое количество травмированных игроков. По ходу этого сезона из состава выпадали Мэйсон Маунт, Каземиро и Антони Марсьяль. Информаторы утверждают, что руководство не будет продлевать контракт с французом.

В последней игре с «Тоттенхэмом» (2:2) подопечные тен Хага неплохо играли в атаке. Тем не менее «красные дьяволы» редко забивают больше двух мячей, да и соперник будет предельно мотивирован. Рассмотрим ставку на то, что «МЮ» победит и тотал будет меньше 4.5 мяча, за 1.80.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» — «Манчестер Юнайтед» 28 января 2024 года

«МЮ» делает акцент на победе в Кубке Англии. Клуб серьёзно отнесётся к сопернику, который постарается перед своими болельщиками сыграть хорошо. Тем не менее в позиционной атаке дела у «красных дьяволов» обстоят слабо, и вряд ли в матче будет забито больше четырёх мячей.

Ставка: победа «МЮ» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.