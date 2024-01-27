«Фиорентина» — «Интер». Индзаги и Мартинес безупречны

Со «змеями» никто не может поспорить в Серии А.

28 января состоится матч 22-го тура Серии А «Фиорентина» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.85. Шансы флорентийцев оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Интер» 28 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Фиорентина» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Серии А «Фиорентина» — «Интер» (28.01.2024)

Время летит незаметно, и в Серии А 28 января пройдёт один из матчей 22-го тура. В нём «Фиорентина» будет принимать «Интер» на стадионе «Артемио Франки». Начало встречи запланировано на 22:45 мск.

«Лилии» проводят отличный сезон и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 34 очка. Отставание от лидирующих «змей» составляет 18 очков – очень много. Клубу нельзя отвлекаться или расслабляться, потому что сразу две преследующие его команды отстают всего на одно очко.

«Фиолетовые» в этом розыгрыше Серии А выиграли 10 из 20 матчей, завершив четыре встречи вничью. Они забили 29 голов, а пропустили 21. Чувствуется небольшой спад в игре «Фиорентины». В четырёх последних встречах во всех соревнованиях подопечные Винченцо Итальяно обыграли только «Болонью», да и то после серии 11-метровых в Кубке Италии (0:0, 5:4 по пенальти).

Уступили «лилии» «Сассуоло» (0:1) в Серии А и «Наполи» (0:3) в Суперкубке страны. Также они завершили игру с «Удинезе» вничью со счётом 2:2 в первенстве. Однако на домашнем стадионе «Фиорентина» не проигрывает на протяжении восьми матчей во всех турнирах.

«Интер» в очень хорошей форме. Команда находится на второй строчке в турнирной таблице Серии А, имея в активе 51 очко. Она отстаёт от «Ювентуса» всего на одно очко, но имеет игру в запасе. Обыграй миланцы «фиолетовых», и вернутся на первое место. В текущем сезоне они уступили всего лишь в одной встрече первенства страны.

Всего чёрное-синие одержали победы в 16 из 20 встреч Серии А, забили 49 мячей, а пропустили всего лишь 10. Подопечные Симоне Индзаги одновременно отлично держат оборону и очень много забивают. У них лучший показатель по забитым и пропущенным голам в первенстве страны. В играх на выездах «Интеру» нет равных – 8 из 10 побед.

Недавно «змеи» выиграли Суперкубок Италии. В полуфинале они разгромили «Лацио» со счётом 3:0, а в финале обыграли «Наполи» — 1:0. Симоне Индзаги удивляет своими решениями и отношением к подопечным. У него играет абсолютно вся команда, особенно это проявляется во время атак.

Лисандро Мартинес лидирует в гонке лучших бомбардиров Серии А, забив 18 голов и отдав две результативные передачи. Чалханоглу записал на свой счёт девять мячей и три ассиста, Маркус Тюрам забил восемь голов и сделал семь точных пасов. Также огромный вклад в результаты «Интера» вносит Генрих Мхитарян.

В матче первого круга чемпионата Италии «змеи» разгромили «Фиорентину» со счётом 4:0. «Интер» находится в превосходной форме, особенно его лидеры. «Змеи» намерены вернуться на первое место. «Фиорентина», конечно, очень неудобный соперник, но стала сдавать. Предлагаем ставку на победу чёрно-синих за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Фиорентина» — «Интер» 28 января 2024 года

«Фиорентина» недавно проиграла даже «Наполи», который находится в ужасной форме, причём с разгромным счётом. «Интер» на порядок сильнее «партенопейцев», он мотивирован вернуться на первое место, и у него есть всё для осуществления этой задачи. Все лидеры «змей» в порядке и готовы выйти на поле, чтобы в очередной раз порадовать болельщиков. У нас нет поводов сомневаться в победе чёрно-синих.

Ставка: победа «Интера» за 1.85.