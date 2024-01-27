«Ливерпуль» — «Норвич». Уход Юргена Клоппа послужит катализатором

Тренер «красных» объявил, что покинет команду в конце этого сезона. Футболисты не отпустят его без трофеев.

28 января состоится матч 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Норвич». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.15. Успех жёлто-зелёных оценён в 17.0. Ставки на ничью в основное время принимаются за 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Норвич» 28 января 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Норвич» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.14. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.72. Если не забьют — коэффициент 2.05. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Норвич» (28.01.2024)

Позади матчи 21-го тура английской Премьер-лиги, а также полуфинальные встречи Кубка лиги Англии. 28 января состоится четыре матча 1/16 финала старейшего футбольного турнира в мире. В одном из них на стадионе «Энфилд» померяются силами «Ливерпуль» и «Норвич». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Судя по всему, «красные» и не думают сбавлять обороты. Несмотря на потерю по различным причинам нескольких важных футболистов, в частности лучшего бомбардира команды Мохамеда Салаха, клуб продолжает демонстрировать футбол отменного качества и преуспевать во всех турнирах.

Совсем недавно мерсисайдцы вышли в финал Кубка лиги Англии, победив на предыдущей стадии «Фулхэм» (2:1 и 1:1). Они могли выиграть гораздо увереннее. Много выручал голкипер соперника, плюс «красные» загубили огромное количество потенциально голевых моментов.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» не проигрывает уже 14 матчей кряду. Во встрече последнего тура первенства подопечные Юргена Клоппа разгромили на выезде «Борнмут» (4:0). Немецкий наставник даже позволил себе некоторые эксперименты и выпустил ряд воспитанников — Конора Брэдли, Бобби Кларка и Оуэна Бека.

В недавнем интервью Клопп с сожалением отметил, что «Ливерпуль» переживает кризис травматизма. Однако также он выразил мнение, что кадровые потери открыли новые возможности. Шанс заявить о себе получила перспективная молодёжь, и проявила она себя весьма неплохо.

Вообще, «красные» уже далеко не первый год здорово выступают в Кубке Англии и Кубке лиги. Под руководством Клоппа они неоднократно добирались до финальных стадий и даже выиграли оба турнира в 2022 году. А всё потому, что у «Ливерпуля» шикарная глубина состава и очень талантливая молодёжь.

Жаль, что Юрген Клопп объявил, что уходит из «Ливерпуля» в конце этого сезона. Он сказал, что хотел продолжить карьеру с командой до 2026 года, но к сожалению, его силы оказались небесконечными. Наверняка команда постарается для легендарного наставника и добудет ему все возможные трофеи. Одним из таких может стать Кубок.

«Норвич» тем же похвастаться не может. Некогда он был одним из завсегдатаев элитного дивизиона Англии, но времена изменились. По различным причинам клуб из Нориджа растерял привлекательность и стал всё чаще выступать в Чемпионшипе. Только 3 из 10 последних сезонов он провёл в АПЛ.

Текущий сезон складывается для «канареек» сравнительно неплохо. Они занимают восьмую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Отставание от располагающегося в зоне плей-офф за повышение «Ковентри» составляет два очка, но есть несколько нюансов.

Во-первых, у «Ковентри» есть игра в запасе. Во-вторых, он гораздо собраннее смотрится на зимнем отрезке сезона, чем жёлто-зелёные. В последних 10 турах в Чемпионшипе подопечные Давида Вагнера одержали только четыре победы, причём три из них были добыты на домашней арене.

Также «канарейки» сыграли вничью с «Престоном» (0:0), «Ипсвичем» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1). Уступили они «Вест Бромвичу», «Миллуоллу» и «Лидсу» (во всех трёх случаях 0:1). Что-то подсказывает, что закончит сезон клуб из Нориджа в середине турнирной таблицы Чемпионшипа.

Поставить на то, что «Ливерпуль» победит «Норвич» и тотал будет больше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. 7 из 12 последних очных встреч закончились именно так. В 33 матчах во всех официальных турнирах подопечные Юргена Клоппа забили 79 мячей.

Как выяснилось, даже без Салаха «красные» способны забивать помногу. На «Этихаде» они особенно остро действуют в атаке. В 10 встречах в АПЛ на домашнем стадионе мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения. Ничьих при этом всего две.

Прогноз и ставки на матч 1/16 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Норвич» 28 января 2024 года

«Ливерпуль» продолжает обыгрывать всех без разбору и демонстрировать шикарную атакующую игру. Если бы его не подводило завершение, статистика и показатели были бы просто сумасшедшими. На домашнем стадионе у «красных» есть все шансы разгромить «Норвич». История очных встреч и расклад сил в целом предвосхищают их результативную победу.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 3.5 мяча за 1.88.