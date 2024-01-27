«Лацио» — «Наполи». Без Хвичи у Маццарри нет шансов

Впрочем, с грузином вероятность зацепиться за очки также крайне невелика. «Партенопейцы» переживают трудные времена.

28 января состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.37. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Наполи» 28 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лацио» — «Наполи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» (28.01.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Италии, а также встречи 21-го тура Серии А. 28 января состоятся пять игр 22-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местный «Лацио» и действующий чемпион — «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Лацио» крайне неудачно начал сезон, но затем Маурицио Сарри отладил игровые механизмы, и команда вернулась в верхнюю часть турнирной таблицы. Римляне располагаются на шестой строчке. Отставание от занимающей четвёртое место «Фиорентины» составляет всего одно очко.

В последних 13 турах в первенстве бело-небесно-голубые уступили только «Болонье» (0:1), «Салернитане» (1:2) и лидирующему «Интеру» (0:2). Также они сыграли вничью с «Ромой» (0:0) и «Вероной» (1:1). В трёх из пяти встреч потеряли очки «орлы» на выезде. Дома они не сумели обыграть «нерадзурри» и «джаллоросси».

Кроме того, римляне вышли в полуфинал Кубка Италии, обыграв на предыдущих стадиях «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0). Победа в игре с «джаллоросси» стала исторической для Маурицио Сарри. Он стал первым тренером со времён Свен-Йорана Эрикссона, которому удалось обыграть принципиального соперника четыре раза в шести первых матчах.

Лидеры «Лацио» уже в возрасте, но за счёт класса и техники они продолжают делать результат. Особый вклад в успех привносят Луис Альберто, Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсон. Вскоре состав может пополниться ещё одним топовым старожилом. Сообщается, что Сергей Милинкович-Савич намерен вернуться в клуб из Рима.

Также отдельного внимания и похвалы заслуживает Иван Проведель. Голкипер с российскими корнями проводит шикарный сезон. Он принял участие в 20 матчах в чемпионате Италии. За этот период времени 29-летний вратарь совершил целых 56 сейвов и пропустил только 20 голов.

У «Наполи» совсем другая история. Ещё с конца прошлого сезона, когда стало известно, что Лучано Спаллетти покинет команду, у него начался спад. Действующий чемпион Италии растерял всю привлекательность и превратился в нестабильного середняка. Тонус его ведущих футболистов сильно ухудшился.

Ситуация усугубилась после возвращения Вальтера Маццарри на должность главного тренера клуба. Неаполитанцы спустились на девятую строчку в турнирной таблице Серии А. В последних девяти турах в чемпионате Италии они победили только «Аталанту», «Кальяри» и «Салернитану» (во всех трёх случаях 2:1), а также сыграли вничью с «Монцей» (0:0).

За этот отрезок времени «партенопейцы» забили только восемь мячей, причём бóльшая часть голов пришлась на долю явных аутсайдеров. Пропустили же неаполитанцы, несмотря на старания Пьерлуиджи Голлини и Алекса Мерета, 13 голов. Последний голкипер получил серьёзную травму и выбыл на неопределённый срок.

По различным причинам игру с «Лацио» пропустят ещё семь футболистов «Наполи», в частности Джованни Симеоне и Хвича Кварацхелия. Они дисквалифицированы. Переход в состав «партенопейцев» на правах аренды полузащитника «Астон Виллы» Леандера Дендонкера такое количество важных кадровых потерь не компенсирует.

Маццарри в безвыходной ситуации. Из Кубка Италии его подопечные вылетели, с разгромным счётом уступив «Фрозиноне» (0:4), а в матче за Суперкубок страны они проиграли «Интеру» (0:1). Скорее всего, в ближайшем будущем тренер будет отправлен в отставку. Поставить на то, что «Лацио» одержит победу, можно с коэффициентом 2.37.

Немаловажно, что встреча состоится в Риме. В 15 встречах во всех официальных турнирах дома бело-небесно-голубые потерпели только два поражения и три раза сыграли вничью. Поддержка родных трибун должна помочь им уверенно обыграть пребывающих в чёрной полосе «партенопейцев».

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Наполи» 28 января 2024 года

«Лацио» набрал отличный ход на последнем отрезке сезона. Он выиграл ряд важных матчей и вплотную приблизился к попаданию в зону Лиги чемпионов. Встреча с пребывающими в кризисе и терпящими болезненные кадровые потери неаполитанцами видится отличной возможностью для римлян улучшить положение в турнирной таблице.

Ставка: победа «Лацио» за коэффициент 2.37.