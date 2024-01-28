«Динамо» М — «Витязь». Кудашов и Гусев используют козыри

29 января состоится матч «Динамо» М – «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.40. Шансы «богатырей» оценили в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» М — «Витязь» 29 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» М – «Витязь» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.93. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Витязь» (29.01.2024)

Регулярный сезон КХЛ с каждым игровым днём подходит всё ближе к финишу. Некоторые клубы уже оформили выход в плей-офф, а другим ещё предстоит добиться этого. 29 января московское «Динамо» на «ВТБ Арене» будет принимать «Витязь». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 77 очков. Ровно столько же у лидирующего «Локомотива», но он превосходит москвичей по дополнительным показателям. Всего подопечные Алексея Кудашова в этом сезоне выиграли 36 из 56 встреч.

«Динамо» демонстрирует отличную игру в атаке на протяжении всего розыгрыша КХЛ. Оно забросило 177 шайб, а пропустило 133. Бело-голубые лучше всех играют в большинстве. Они забили 64 гола, имея численное преимущество. При этом всего у клуба было 199 попыток.

Подопечные Алексея Кудашова досрочно вышли в плей-офф, но решили побороться за лидерство на Западе. Вот только в последних пяти матчах «Динамо» чередует победы с поражениями в шахматном порядке. Бело-голубые уступили «Нефтехимику» (1:2), «Спартаку» (3:6 и 3:4 Б). Выиграли они у минского «Динамо» (4:1) и «Куньлуня» (5:1).

«Витязь» намного хуже проводит текущий сезон. Он располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко. Команда отстаёт от зоны попадания в плей-офф на 14 очков. Наверняка она уже попрощалась с желанием сыграть в Кубке Гагарина. Шансы есть лишь на бумаге, но по факту клуб уже не сможет выполнить эту задачу.

«Богатыри» выиграли 17 из 55 матчей, забросили 114 шайб, а пропустили 188. Как раз «Витязь» является худшей командой по игре в меньшинстве, пропустив 53 гола. Когда Дмитрий Рябыкин возглавил клуб, показалось, что результаты резко пошли в гору. Однако это ощущение быстро пропало, когда всё вернулось на свои места.

«Богатыри» одержали только две победы в 10 последних встречах. Они обыграли «Локомотив» (2:1) и «Торпедо» (2:1). Вероятнее всего, эти соперники просто недооценили команду Рябыкина и неправильно на неё настроились. Потерпел поражения «Витязь» на этом отрезке в играх со СКА (1:6 и 0:4), «Северсталью» (3:4), «Нефтехимиком» (2:4), «Спартаком» (1:2), «Ладой» (1:2 Б), «Сибирью» (1:4) и «Сочи» (2:3).

Наиболее болезненно болельщики и сама команда перенесли результат последней встречи, в которой они уступили кризисным сочинцам. Дмитрий Рябыкин сказал, что «Витязь» забивает сам себе, он теряет концентрацию, и мешают индивидуальные ошибки. Особенно тренеру не понравилась вторая половина матча.

«Динамо» должно обыгрывать такого соперника даже на фоне усталости после московского дерби. Кудашов будет использовать свои козыри отличной реализации большинства, ведь «Витязь» является худшим по игре в меньшинстве. Правда, разгромного счёта ожидать не стоит, поэтому рекомендуем ставку на победу бело-голубых с разницей в две или три шайбы за 2.55.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» М — «Витязь» 29 января 2024 года

«Динамо» метит в лидеры Западной конференции, Гусев в великолепной форме и возглавляет список лучших бомбардиров КХЛ. Многих результатов бело-голубые добивались благодаря великолепной игре в большинстве. «Витязь», в свою очередь, выглядит гораздо хуже соперника, он уже не рассчитывает попасть в плей-офф и больше остальных клубов пропускает в меньшинстве. Однако подопечные Рябыкина очень редко проигрывают с разницей более трёх шайб.

Ставка: победа «Динамо» с разницей в 2-3 шайбы за 2.55.