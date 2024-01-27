«ПСЖ» — «Брест». Мбаппе отложит «Реал» на потом

Килиана снова сватают в состав «сливочных». Но у него на первом месте матч парижан.

28 января состоится матч 19-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест». Начало — в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «пиратов» оценивается в 7.50. На ничью дают коэффициент 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест» 28 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «ПСЖ» — «Брест» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен за 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест» (28.01.2024)

В самом разгаре чемпионат Франции. Игра 19-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест» пройдёт 28 января на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

В последней встрече чемпионата Франции парижане обыграли на выезде «Ланс» со счётом 2:0. Соперник активно начал матч, получил право на пенальти, но реализовать 11-метровый не сумел. «ПСЖ» перехватил инициативу, и Брэдли Баркола открыл счёт.

Перед перерывом кроваво-золотые остались в меньшинстве после удаления Жонатана Гради. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике внёс коррективы в тактическую схему, и его подопечные довели встречу до победы. Точку поставил Килиан Мбаппе, который забил мяч незадолго до конца матча.

«ПСЖ» в последнее время играет хорошо. Команда полностью приняла тактические установки Луиса Энрике, и это приносит результат. Его подопечные умело прессингуют, хорошо защищаются и создают много опасных моментов. В текущем сезоне Лиги 1 они забили больше всех — 44 мяча в 18 встречах.

Важную роль в схеме игры главный тренер «ПСЖ» доверяет Маркиньосу. Бразилец не только цементирует оборону команды, но и несёт ответственность за быстрое продвижение мяча в линию полузащиты.

В минувшем матче подопечные Луиса Энрике порезвились в Кубке Франции. Они разгромили во встрече 1/16 финала «Орлеан» (4:1). Вновь был неудержим Килиан Мбаппе. Форвард продемонстрировал хороший уровень мотивации и оформил дубль.

Лидер клуба из Парижа находится в центре трансферных слухов. Мадридский «Реал» не оставляет попыток подписать контракт с одним из лучших футболистов мира. Сам Мбаппе не торопится, выбивая дорогостоящий контракт. Однако эти слухи о Килиане появляются в каждое трансферное окно, стоит ли относиться к ним серьёзно?

Подопечные Луиса Энрике находятся на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 43 очка в 18 матчах. Клуб выиграл 13 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что дома парижане провели девять матчей, в которых одержали семь побед.

Неопределённость с продолжением карьеры не мешает Мбаппе с большим отрывом возглавлять рейтинг лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата Франции. Нападающий забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.

«Брест» в этом сезоне Лиги 1 удивил высоким уровнем игры. Команда слаженно действует в обороне, проводит быстрые контратаки и использует стандартные положения. У клуба нет ярко выраженного форварда, поскольку тактическая схема «пиратов» позволяет выходить на ударную позицию футболистам разного амплуа.

В линии нападения многое зависит от Ромена дель Кастильо. Он обладает не только умением завершать атаки точным ударом, но и органично смотрится в комбинационной игре. В этом сезоне в Лиге 1 нападающий забил пять мячей и отдал столько же результативных передач.

«Брест» занимает третью строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка в 18 встречах. Клуб выиграл 10 матчей и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Эрика Руа провели девять игр, в которых одержали пять побед и пропустили восемь мячей.

Парижане выиграли три последних домашних матча в Лиге 1, но постоянно пропускали. «Брест» в отличной форме и умеет играть на контратаках. Рассмотрим ставку на то, что «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 2.02.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Брест» 28 января 2024 года

«ПСЖ» дома действует с позиции силы, много атакует, но в обороне допускает ошибки. «Брест» вполне способен забить парижанам, но обыграть подопечных Луиса Энрике ему будет практически невозможно. Килиан Мбаппе постарается, чтобы у его команды не возникло проблем.

Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 2.02.