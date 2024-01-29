«Фулхэм» — «Эвертон». Марку Силва и Шон Дайч сведут риск к минимуму

30 января состоится матч 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «дачников» можно с коэффициентом 2.48. Шансы «ирисок» оцениваются в 2.91. На ничью дают коэффициент 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон» 30 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Фулхэм» — «Эвертон» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон» (30.01.2024)

Игра 22-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон» начнётся 30 января на стадионе «Крэйвен Коттедж». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Дачники» в минувшем матче в АПЛ уступили на выезде «Челси» (0:1). Соперник больше владел мячом, но «Фулхэм» достаточно качественно защищался. Все попытки пробиться через центральную зону были нейтрализованы, а единственный гол забит с пенальти. Подопечные Марку Силвы попытались перехватить инициативу, но не восстановили паритет.

«Фулхэм» в очередной раз подвела линия нападения. Команда мало забивает в текущем сезоне АПЛ, несмотря на наличие в составе таких индивидуально сильных футболистов, как бразилец Виллиан и мексиканец Рауль Хименес. С большим трудом «дачники» оказывают давление на соперника и создают мало опасных моментов.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра — это лидер полузащиты «дачников». Он выполняет ключевую роль в тактической схеме команды и является организатором атак. В этом сезоне АПЛ 28-летний хавбек забил гол и отдал пять результативных передач, но полностью раскрыть свой потенциал пока не может.

На слабую атаку накладываются проблемы в защите. «Фулхэм» часто ошибается при игре в обороне. Команда старается высоко встречать соперника, но быстро вернуть мяч под контроль не получается.

«Дачники» нестабильно проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка в 21 матче. Клуб выиграл семь встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Фулхэм» провёл 10 игр, в которых одержал шесть побед.

В последних пяти встречах в АПЛ подопечные Марку Силвы выступили плохо. Они неожиданно победили «Арсенал» (2:1), но уступили «Ньюкаслу» (0:3), «Бёрнли» (0:2), «Борнмуту» (0:3) и «Челси» (0:1). Всего два мяча забили «дачники» в этих матчах!

«Эвертон» в минувшем туре АПЛ дома сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0). С первых минут «ириски» сосредоточились на обороне и рассчитывали исключительно на контратаки. Сопернику не удалось преодолеть плотную защитную линию, которую выстроил главный тренер Шон Дайч.

Наставник «ирисок» придерживается своей излюбленной тактической схемы, которую успешно применял во время работы с «Бёрнли». Дайч требует от своих подопечных вести игру на высоких скоростях и надёжно обороняться. В позиционном нападении «Эвертон» предпочитает действовать через фланги с навесами на высокорослых нападающих.

«Эвертон» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 21 встрече. Напомним, что по решению федерации клуб лишился 10 очков за финансовые нарушения. «Ириски» на выезде провели 10 матчей и одержали пять побед.

«Фулхэм» и «Эвертон» находятся в сложной ситуации. У «дачников» проблемы с позиционным нападением, а «ириски» балансируют на грани вылета. Весьма вероятно, что клубы сделают акцент на надёжной обороне и будут рассчитывать на ошибку соперника. Рассмотрим ставку на тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.87.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Фулхэм» — «Эвертон» 30 января 2024 года

Весьма вероятно, что игра не будет результативной, поскольку «Фулхэм» в последних матчах АПЛ с большим трудом создаёт опасные моменты. Марку Силва пока не решил эту проблему, поэтому может выбрать осторожный вариант тактической схемы. В свою очередь, «Эвертон» на выезде действует от обороны. Отметим, что в двух минувших очных встречах забивалось менее трёх мячей.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.87.