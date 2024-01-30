Экспресс на футбол с коэффициентом 6.24: Файзуллаев на виду, Манчини ждут трудности

Если Узбекистан выйдет в следующий раунд, игроком ЦСКА могут заинтересоваться. А вот у саудовцев не всё так просто.

30 января нас ожидают интересные матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.24 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Узбекистан – Таиланд

Набрав пять очков в трёх матчах, Узбекистан занял второе место в группе В. Начав групповой этап Кубка Азии с безголевой ничьей с Сирией, «белые волки» в следующем матче разгромили Индию со счётом 3:0, а в 3-м туре сыграли вничью с Австралией – 1:1. Таиланд тоже набрал пять очков в группе F и тоже занял второе место. За победой в матче с Кыргызстаном (2:0) последовали ничьи с Оманом (0:0) и Саудовской Аравией (0:0).

Узбекистан имеет больший опыт участия в Кубке Азии, чем Таиланд, и находится в лучшей форме, не проигрывая в последних 10 матчах во всех турнирах. «Боевые слоны» добрались до плей-офф благодаря надёжной обороне, и они снова будут сидеть глубоко в защите. Игра будет близкой, но в итоге «белые волки» дожмут таиландцев и выиграют с тоталом меньше 3.5 мяча за 2.00.

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Южная Корея

Саудовская Аравия подходит к этому матчу с положительной динамикой, учитывая последние результаты. Ничья с Таиландом и победы во встречах с Кыргызстаном и Оманом говорят о стабильности сборной. Южная Корея, в свою очередь, также демонстрирует впечатляющие результаты, несмотря на ничью в последнем матче с Малайзией (3:3). Победы в играх с Бахрейном (3:1) и ничья с Иорданией (2:2) говорят о слабой защите.

Последний очный матч состоялся в сентябре 2023 года и завершился победой Южной Кореи со счётом 1:0. Однако, возможно, мы увидим надёжную оборону со стороны саудовцев и попытки контратак, в то время как корейцы будут стараться взять инициативу в свои руки и контролировать ход игры.

Учитывая все факторы и текущую форму команд, мы предполагаем, что матч будет напряжённым — с обоюдными шансами на победу. Это будет матч, в котором каждая команда сможет проявить свой характер, а также забить по голу. Ставки на «обе забьют» принимают за 1.98.

Прогноз на матч Марокко – ЮАР

Последние игры Марокко показывает стабильность и способность выигрывать важные матчи. Победы во встречах с Замбией (1:0) и Танзанией (3:0), а также ничья с ДР Конго (1:1) указывают на то, что сборная в хорошей форме. В это же время Южная Африка показала взрывной футбол в матче с Намибией (4:0), но также продемонстрировала неустойчивость в играх с Тунисом (0:0) и Мали (0:2).

История встреч этих соперников на стороне сборной Марокко, которая одержала победу в последнем матче, а также сыграла вничью до этого. Эти результаты добавляют уверенности марокканцам и могут воздействовать психологически на футболистов ЮАР.

Сборная Марокко имеет более убедительные результаты в последних играх и, кажется, лучше подготовлена тактически и физически. Тем не менее футбол известен своей непредсказуемостью, и сборная Южной Африки определённо будет стремиться доказать, что она способна на сюрприз.

Учитывая текущую форму и историю встреч, можно предположить, что Марокко будет доминировать в матче, контролируя мяч и создавая больше голевых моментов. ЮАР же, вероятно, будет полагаться на контратаки и попытки использовать физическую мощь. Ожидаем, что Марокко выиграет за 1.60, учитывая более сильную оборону и способность забивать важные мячи.

Экспресс на матчи 30 января

Ставка 1: победа Узбекистана и тотал меньше 3.5 мяча в матче с Таиландом за 2.00.

Ставка 2: обе забьют во встрече Саудовская Аравия – Южная Корея за 1.98.

Ставка 3: победа Марокко в матче с ЮАР за 1.60.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.98 Х 1.60 = 6.24.