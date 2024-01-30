ЦСКА — «Торпедо». Ларионов и Фёдоров приготовили подарок

31 января состоится матч ЦСКА – «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.65. Шансы нижегородцев оценили в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Торпедо» 31 января 2024 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Торпедо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.78. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 4.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Торпедо» (31.01.2024)

Регулярный сезон КХЛ медленно подходит к своему финалу. Некоторым командам следует поторопиться, чтобы не остаться без плей-офф. 31 января состоится много интересных игр, и в одной из них ЦСКА будет принимать «Торпедо» на «ЦСКА-Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 63 очка. Команда приближается к тому, чтобы обеспечить себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Она опережает «Куньлунь» с девятой строчки на 19 очков.

Вряд ли подопечные Сергея Фёдорова будут переживать по поводу соперника по плей-офф. Если они выйдут на пик формы к завершению регулярного сезона, то составят конкуренцию любому клубу из топ-4 таблицы Западной конференции. ЦСКА выиграл 29 из 56 матчей, забросил 161 шайбу, а пропустил — 133.

Армейцы победили только в трёх из восьми последних встреч. Они обыграли «Барыс» (5:2), минское «Динамо» (2:1) и «Северсталь» (6:2). Уступили красно-синие московскому «Динамо» (2:4), «Автомобилисту» (2:3), «Авангарду» (1:4), «Торпедо» (2:3 ОТ) и СКА (1:5). Дома показатели подопечных Фёдорова чуть лучше – пять побед в шести играх.

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко в одном из интервью сказал, что команда кувыркается весь сезон. Как утверждает хоккеист, настрой у всех правильный, в раздевалке многие моменты проговариваются дополнительно, но, как только начинается матч, всё забывается или не получается. Будем надеяться, что к плей-офф ход будет набран.

«Торпедо» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 68 очков. Этого хватило, чтобы команда досрочно вышла в плей-офф. Отставание от лидирующего СКА составляет 11 очков, а вот от «Спартака» и «Локомотива» нижегородцев отделяют восемь очков.

Если бы плей-офф наступил завтра, то автозаводцы играли бы с красно-белыми. Не самый приятный соперник, поэтому подопечные Игоря Ларионова наверняка не раз задумывались о смене своего текущего положения в таблице. Всего в этом сезоне «Торпедо» выиграло 32 из 56 встреч, забросило 159 шайб, а пропустило — 140.

У нижегородцев так же, как у ЦСКА, отсутствует стабильность. Они проиграли 6 из 10 последних матчей. Победили минское «Динамо» (3:0), «Металлург» (7:4), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Нефтехимик» (3:2 ОТ). Уступили минчанам (2:5), ЦСКА (2:7), московскому «Динамо» (1:6), «Витязю» (1:2), «Автомобилисту» (1:2 Б) и «Спартаку» (2:3).

Иногда подопечные Ларионова просто взрываются в атаке, а порой допускают громадное количество ошибок в обороне. ЦСКА выиграл только две из пяти последних очных встреч у «Торпедо». В тех матчах красно-синие играли по правилам автозаводцев – в очень результативный хоккей. Думается, в этот раз нас также ждёт минимум шесть забитых голов. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимают за 2.03.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Торпедо» 31 января 2024 года

Обе команды либо много забивают, либо много пропускают. Золотой середины в их результатах пока нет, зато просматриваются отсутствие стабильности, частые провалы в обороне и взрывное нападение. Последние личные встречи свидетельствуют то том, что игра получится результативной. В двух из пяти последних очных матчей армейцы побеждали со счётом 8:3 и 7:2. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.03.