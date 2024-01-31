«Салават Юлаев» — «Лада». Олег Браташ замедлит ход

1 февраля состоится матч «Салават Юлаев» – «Лада». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев можно с коэффициентом 1.77. Шансы тольяттинцев оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Лада» 1 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Салават Юлаев» – «Лада» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.97. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада» (01.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Несмотря на то, что близится конец регулярного сезона КХЛ, ещё не все вопросы решены. 1 февраля нас ждёт только одна встреча – между «Салаватом Юлаевым» и «Ладой», которая пройдёт на «Уфа-Арене». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Уфимский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 77 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на пять очков. Несмотря на это, «Салават Юлаев» досрочно вышел в плей-офф, но ещё может побороться за первое место. В этом сезоне подопечные Виктора Козлова выиграли 36 из 57 встреч, забросили 168 шайб, а пропустили 122.

«Зелёные» пребывают в неплохом состоянии, одержав победы в пяти из шести последних матчей. У них была очень тяжёлая выездная серия, во время которой «Салават Юлаев» посетил Новосибирск и провёл четыре игры на Дальнем Востоке. За это время уфимцы проиграли только «Адмиралу» (4:5 ОТ), но его же победили со счётом 2:1 в минувшем матче. Кроме того, они обыграли «Сибирь» (4:2) и «Амур» (3:2 ОТ и 3:2 Б).

Теперь подопечные Виктора Козлова могут вздохнуть с облегчением, ведь вернулись домой. Хорошо бы это отметить победой, ведь возвращались в Уфу «зелёные» в отличном настроении. Однако испортить его может информация, судя по которой счета клуба арестованы. Причиной стали долги. Пока это не должно мешать хоккею.

«Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 71 очко. Сразу три клуба идут по пятам за тольяттинцами, отставая всего лишь на очко. А вот до уфимцев команде не хватает шести очков. Этот сезон явно удался для подопечных Олега Браташа, ведь они считаются новичками КХЛ.

За короткий срок команде из Тольятти удалось достичь такого уровня, что она имеет вполне хорошие шансы на выход в плей-офф. Некоторые клубы не смогли сделать этого даже за годы работы. «Лада» выиграла 29 из 59 матчей, забросила 147 шайб, а пропустила 145. Примечательно, что некоторое время в первой части сезона подопечные Браташа были на вершине таблицы Востока.

«Лада» победила в пяти из восьми последних встреч. Она обыграла «Автомобилист» (4:3 ОТ), «Барыс» (3:0 и 2:0), «Витязь» (2:1 Б) и «Нефтехимик» (2:0). Уступили тольяттинцы «Ак Барсу» (1:5), «Сочи» (3:4 Б) и нижнекамцам (3:4 ОТ). Судя по результатам, подопечные Олега Браташа перешли в эконом-режим, чтобы старт в плей-офф был лёгким.

Команды трижды встречались в этом сезоне. В двух матчах побеждали уфимцы – с одинаковым счётом 5:2. «Лада», в свою очередь, выиграла скромно – 3:2. Вероятнее всего, эта игра будет сильно похожа на предыдущие. Подъяпольский конечно очень хорош и надёжен, но он не может выручать постоянно. Да и играть тольяттинцам предстоит на выезде. Предлагаем ставку на победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Лада» 1 февраля 2024 года

Оба клуба проводят вполне хороший сезон, но уфимцы будут выступать на домашней арене. Они только прибыли с дальневосточного турне, в котором сильно измотались. У них было время, чтобы перевести дух. Зато теперь «Салават Юлаев» будет играть дома. Болельщики соскучились по ним и будут рассчитывать на победу. Подопечные Козлова их не подведут и обыграют тольяттинцев, как это делали в двух из трёх очных встреч. Плюс ко всему игра получится результативной.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.