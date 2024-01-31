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«Салават Юлаев» — «Лада», прогноз на матч КХЛ 1 февраля 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Салават Юлаев» — «Лада». Олег Браташ замедлит ход
Александр Лунякин
«Салават Юлаев» — «Лада»: прогноз на матч КХЛ
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Видимо тольяттинцы сбавили перед плей-офф.

1 февраля состоится матч «Салават Юлаев» – «Лада». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев можно с коэффициентом 1.77. Шансы тольяттинцев оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Салават Юлаев» — «Лада» 1 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Салават Юлаев» – «Лада» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.97. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.20.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Лада» (01.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на то, что близится конец регулярного сезона КХЛ, ещё не все вопросы решены. 1 февраля нас ждёт только одна встреча – между «Салаватом Юлаевым» и «Ладой», которая пройдёт на «Уфа-Арене». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

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Уфимский клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 77 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Металлурга» на пять очков. Несмотря на это, «Салават Юлаев» досрочно вышел в плей-офф, но ещё может побороться за первое место. В этом сезоне подопечные Виктора Козлова выиграли 36 из 57 встреч, забросили 168 шайб, а пропустили 122.

«Зелёные» пребывают в неплохом состоянии, одержав победы в пяти из шести последних матчей. У них была очень тяжёлая выездная серия, во время которой «Салават Юлаев» посетил Новосибирск и провёл четыре игры на Дальнем Востоке. За это время уфимцы проиграли только «Адмиралу» (4:5 ОТ), но его же победили со счётом 2:1 в минувшем матче. Кроме того, они обыграли «Сибирь» (4:2) и «Амур» (3:2 ОТ и 3:2 Б).

Теперь подопечные Виктора Козлова могут вздохнуть с облегчением, ведь вернулись домой. Хорошо бы это отметить победой, ведь возвращались в Уфу «зелёные» в отличном настроении. Однако испортить его может информация, судя по которой счета клуба арестованы. Причиной стали долги. Пока это не должно мешать хоккею.

«Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 71 очко. Сразу три клуба идут по пятам за тольяттинцами, отставая всего лишь на очко. А вот до уфимцев команде не хватает шести очков. Этот сезон явно удался для подопечных Олега Браташа, ведь они считаются новичками КХЛ.

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За короткий срок команде из Тольятти удалось достичь такого уровня, что она имеет вполне хорошие шансы на выход в плей-офф. Некоторые клубы не смогли сделать этого даже за годы работы. «Лада» выиграла 29 из 59 матчей, забросила 147 шайб, а пропустила 145. Примечательно, что некоторое время в первой части сезона подопечные Браташа были на вершине таблицы Востока.

«Лада» победила в пяти из восьми последних встреч. Она обыграла «Автомобилист» (4:3 ОТ), «Барыс» (3:0 и 2:0), «Витязь» (2:1 Б) и «Нефтехимик» (2:0). Уступили тольяттинцы «Ак Барсу» (1:5), «Сочи» (3:4 Б) и нижнекамцам (3:4 ОТ). Судя по результатам, подопечные Олега Браташа перешли в эконом-режим, чтобы старт в плей-офф был лёгким.

Команды трижды встречались в этом сезоне. В двух матчах побеждали уфимцы – с одинаковым счётом 5:2. «Лада», в свою очередь, выиграла скромно – 3:2. Вероятнее всего, эта игра будет сильно похожа на предыдущие. Подъяпольский конечно очень хорош и надёжен, но он не может выручать постоянно. Да и играть тольяттинцам предстоит на выезде. Предлагаем ставку на победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Лада» 1 февраля 2024 года

Оба клуба проводят вполне хороший сезон, но уфимцы будут выступать на домашней арене. Они только прибыли с дальневосточного турне, в котором сильно измотались. У них было время, чтобы перевести дух. Зато теперь «Салават Юлаев» будет играть дома. Болельщики соскучились по ним и будут рассчитывать на победу. Подопечные Козлова их не подведут и обыграют тольяттинцев, как это делали в двух из трёх очных встреч. Плюс ко всему игра получится результативной.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.

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