ЦСКА — СКА. Ротенберг по традиции доминирует над Фёдоровым

Петербуржцы выиграли пять последних армейских дерби. Это не будет исключением.

2 февраля состоится матч ЦСКА – СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.50. Шансы петербуржцев оценили в 2.55. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — СКА 2 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – СКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.75. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 5.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА (02.02.2024)

В конце февраля завершается регулярный чемпионат КХЛ. Многие команды уже решили свои задачи и гарантировали себе участие в плей-офф. В одном из матчей 2 февраля ЦСКА будет принимать СКА на «ЦСКА-Арене». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Армейское дерби часто бывает непредсказуемым.

Подопечные Сергея Фёдорова обеспечили себе участие в плей-офф. Команда находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Она опережает «Куньлунь» с девятой строчки на 19 очков, имея в активе 65 очков. ЦСКА выиграл 30 из 57 встреч в этом сезоне, забросил 164 шайбы, а пропустил — 135.

Армейцы Москвы показывают отличные результаты в домашних матчах. Они победили в последних шести из семи встреч на своём льду. Обыграть подопечным Фёдорова удалось «Северсталь» (3:1), «Спартак» (3:1), «Куньлунь» (4:3), «Торпедо» (7:2 и 3:2) и минское «Динамо» (2:1). Проиграл ЦСКА только московскому «Динамо» (2:4).

Иногда команда сильно удивляет, показывая очень агрессивный и атакующий хоккей. Так было в недавней встрече с «Северсталью», в которой москвичи победили со счётом 6:2. Отличную форму набрал Михаил Григоренко. В 49 встречах нападающий забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи.

Вот только мощь СКА в атаке будет куда серьёзнее. Команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 79 очков. На пятки наступают сразу три клуба, отстающие на одно, два и три очка соответственно. Команды идут плотной группой, и по-прежнему непонятно, кто останется лидером к моменту окончания регулярного сезона.

Петербуржцы выиграли 38 из 57 встреч, забросили 184 шайбы, а пропустили — 113. Медленно, но верно армейцы Невы приближаются к тому, чтобы оспорить звание «Спартака» как самой результативной команды. Для этого СКА не хватает всего 16 голов, а впереди ещё достаточно матчей.

Лучшие бомбардиры команды – это Сергей Толчинский с 43 (13+30) очками и Александр Никишин, набравший 49 (15+33) очков. Если для нападающего такие показатели считаются нормой, то от защитника многие не ожидали таких результатов. Никишин стал первым защитником в истории клуба, у которого было три и более очка в пяти играх за петербуржцев.

Подопечные Романа Ротенберга выиграли семь из девяти последних встреч. Они победили «Витязь» (4:0), «Спартак» (5:2), «Амур» (6:2), «Куньлунь» (3:1), «Барыс» (7:0), ЦСКА (5:1) и «Локомотив» (3:0). Уступили петербуржцы «Северстали» (2:3) и минскому «Динамо» (1:2 ОТ).

В защите дела у Ротенберга идут куда лучше, чем у Сергея Фёдорова. СКА выиграл пять последних армейских дерби, не пропуская от москвичей больше двух голов. Мы считаем, что петербуржцы вновь выглядят стабильнее и интереснее, поэтому смогут одержать победу за 2.55.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — СКА 2 февраля 2024 года

Армейское дерби всегда считается принципиальным и зрелищным. Однако конкуренции в нём стало гораздо меньше, ведь пять последних матчей СКА выигрывал у ЦСКА. Подопечные Ротенберга намного лучше защищаются, грамотно используют моменты в контратаках, и у них огромная мотивация закрепить за собой первое место в таблице. Сергею Фёдорову же пора готовить клуб к плей-офф, ведь состояние у его команды не самое лучшее. Наша ставка на победу гостей.

Ставка: победа СКА за 2.55.