«Металлург» — «Авангард». Битва Кравца и Разина за первое место

2 февраля состоится матч КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.14. Шансы омичей оценили в 2.82. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 2 февраля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Металлург» — «Авангард» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Ставки на победу магнитогорцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.71. Поставить на то, что выиграют омичи, можно за коэффициент 2.14.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» (02.02.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

2 февраля в матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» сыграет с «Авангардом» в Магнитогорске. Арбитр введёт шайбу в игру в 17:00 мск.

«Лисы» в последней встрече уступили на выезде «Амуру» (6:7). Это был фантастический по накалу и эмоциям матч, который достоин финала плей-офф. Даже обычно невозмутимый наставник «тигров» Андрей Мартемьянов не смог вспомнить в своей богатой на события карьере подобной игры.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин бурно отреагировал на поражение и, не совладав с эмоциями, вступил в конфликт с оператором одного из телеканалов. На площадке бушевали страсти, а вперёд в счёте выходила то одна, то другая команда. В итоге «Амур» победил, но самоотверженная игра «лис» заслуживает только похвалы.

Стоит отметить, что бригада большинства «Металлурга» хорошо выполняет тренерские установки, и поэтому команда входит в число лидеров лиги по реализации численного преимущества (20,7%). Красивые и быстрые комбинации являются визитной карточкой «лис» в этом сезоне КХЛ.

Важную роль в линии нападения клуба играет форвард Данила Юров. Он лучший бомбардир «Металлурга» в текущем сезоне КХЛ и набрал 43 очка по системе «гол+пас». 20-летний нападающий забросил 19 шайб и сделал 24 результативные передачи. Благодаря его усилиям у команды больше всего забитых голов в Восточной конференции (189).

Руководство «лис» собрало перспективный состав, в котором идеально сочетаются молодой задор и опыт ветеранов. В Магнитогорске бурно прогрессирует 20-летний голкипер Илья Набоков. В этом сезоне КХЛ вратарь отражает практически 93% бросков и входит по этому показателю в число лучших в лиге.

«Металлург» уже обеспечил себе участие в плей-офф. Команда Андрея Разина занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 82 очка. Клуб выиграл 38 из 59 встреч. «Металлург» недавно вернулся из затяжного выезда на Дальний Восток, в котором набрал четыре очка в четырёх встречах.

«Авангард» также гарантировал себе участие в плей-офф, и тренерский штаб готовит своих подопечных к решающей части сезона. Лидерам предоставляется отдых, а хоккеисты ротации получают необходимую практику. В текущем розыгрыше КХЛ «ястребы» делают акцент на атакующей игре. Они достаточно много забивают, но при этом надёжны в обороне.

«Ястребы» после 57 матчей набрали 81 очко и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Омичи провели на выезде 29 встреч и одержали 18 побед.

Лучший бомбардир команды в этом сезоне КХЛ — это Рид Буше. Нападающий забросил 39 шайб и отдал 31 результативную передачу. Всего на восемь очков по системе «гол+пас» отстаёт от него Владимир Ткачёв, который пропустил несколько матчей из-за травмы. Россиянин восстановился и находится в хорошей форме.

«Металлург» и «Авангард» претендуют на первую строчку в таблице Восточной конференции. Игра важная с точки зрения итогового распределения мест, поэтому вряд ли Разин и Кравец будут рисковать, предлагая открытый хоккей. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал каждого периодов меньше 2.5 шайбы за 2.12.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 31 января 2024 года

Сезон КХЛ приближается к решающей стадии. Команды будут больше внимания уделять надёжной обороне, поскольку это главный фактор успеха в плей-офф. Андрей Разин был крайне недоволен игрой защиты в Хабаровске и наверняка примет меры. Предполагаем, что в каждом из периодов команды забросят не более двух шайб.

Ставка: тотал каждого периода меньше 2.5 шайбы за 2.12.