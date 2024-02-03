Роман Долидзе — Нассурдин Имавов. Французский дагестанец финиширует грузина

В ночь с 3 на 4 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 235. В одном из его поединков грузин Роман Долидзе подерётся с французом Нассурдином Имавовым. Начало боя – не ранее 5:30 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Роман Долидзе — Нассурдин Имавов

Эксперты считают фаворитом француза и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.61. Шансы грузина оценили в 2.38. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 52.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 2.15, а тотал меньше 4.5 раунда – в 1.66.

Где смотреть бой Роман Долидзе — Нассурдин Имавов

В прямом эфире поединок грузинского бойца и француза можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Анализ и прогноз на бой Роман Долидзе — Нассурдин Имавов (04.02.2024)

4 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 235. Болельщики единоборств не останутся без зрелища. В одном из боёв Роман Долидзе подерётся с Нассурдином Имавовым. Начало – не ранее 5:30 мск.

Роман Долидзе стал проблемой для многих спортсменов в своём дивизионе. Хотя он не самый техничный боец, но наносит очень сильные удары и хорош в добивании. Его лучшее выступление состоялось в схватке с Джеком Херманссоном.

Грузин сумел забраться за спину соперника и сверху наносил мощные удары по голове. В итоге рефери ничего не оставалось, как остановить поединок, потому что соперник уже не защищался и был пассивен. Ударная техника Долидзе — это, безусловно, его главная сила, и бойцы обычно отступают, когда он идёт в размен.

Учитывая характер поведения Имавова, Роману следует ожидать, что бо́льшая часть боя пройдёт в стойке. Возможно, он уступит французу с российскими корнями в скорости и мобильности, но Долидзе будет продолжать идти вперёд и оказывать давление на соперника. Он очень силён и будет стараться наносить короткие удары локтями и коленями.

Учитывая то, как активно Имавов защищается, грузину, возможно, придётся немного расширить свой набор ударов и вести поединок с бо́льшим энтузиазмом, чем с Марвином Веттори. Тем не менее его правая рука — это эквалайзер, и он будет стараться доносить её до соперника с первых секунд.

Имавов называет себя французским дагестанцем. Он традиционный кикбоксёр и обладает невероятной точностью ударов. Пять его побед в карьере одержаны нокаутом, и он продемонстрировал впечатляющую работу на канвасе, когда победил Эдмена Шахбазяна. Он лёг на соперника в скрещённом положении, заблокировал обе его руки и наносил точные удары локтями по незащищённой голове.

В поединке с Шоном Стриклендом его ударная техника была уже не такой впечатляющей, но поражение он потерпел вполне заслуженно. К тому же после этого Стрикленд выиграл титул чемпиона. Словно неудача преследует Нассурдина. Поединок с Крисом Кёртисом был признан несостоявшимся после их столкновения головами. Жаль, ведь на тот момент Имавов вёл по очкам.

В то время как для многих бойцов UFC тяжело справляться с габаритами Романа Долидзе, Имавов на самом деле немного выше и должен иметь преимущество в стойке благодаря своим длинным ногам. Грузин не особенно старается защищаться от лоу-киков, так что ожидайте, что удары по икрам станут основными для Нассурдина в этом бою. Кроме того, у него более быстрые руки, он использует боксёрские комбинации и будет активен.

Роман Долидзе создаёт ряд проблем в поединке благодаря своим габаритам и силе. Если ему удастся хотя бы раз повалить Имавова, он не станет терять времени и пойдёт на добивание. Однако Имавов — более опытный боец, и, если ему удастся держать дистанцию, он сможет победить грузина.

В нашем прогнозе мы отдадим победу Нассурдину Имавову. Оба бойца очень хороши в боксе и могут нащупать слабое место, но французский дагестанец лучше использует свои габариты для контроля в стойке. Ожидаем, что он выиграет досрочно за 2.52.

Прогноз и ставки на бой Роман Долидзе — Нассурдин Имавов 4 февраля 2024 года

Очень интересные бойцы, которые способны удивить своими хитрыми комбинациями ударов, работой на канвасе и добиваниями. Долидзе, конечно, очень большой и техничный спортсмен, но Имавов не уступает ему в атлетизме. Более того, у французского дагестанца больше опыта, и он сможет нащупать момент для своего коронного удара. Мы считаем, что выиграет Имавов досрочно за 2.52.

Ставка: победа Нассурдина Имавова досрочно за 2.52.