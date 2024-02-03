«Челси» — «Вулверхэмптон». Может, Почеттино последовать примеру Хави?

Наставник каталонцев сказал, что уйдёт из команды в конце сезона. «Синим» тоже не помешали бы перемены.

4 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.61. Шансы «волков» оцениваются в 5.25. На ничью дают коэффициент 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» 4 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Челси» — «Вулверхэмптон» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» (04.02.2024)

Игра 23-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» начнётся 4 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток раздастся в 17:00 мск. «Аристократы» в минувшем туре на выезде уступили «Ливерпулю» (1:4).

«Челси» в очередной раз подвела линия защиты, которая в этом сезоне допускает грубые ошибки. Команда постоянно теряет концентрацию и пропустила 35 мячей в АПЛ. Тревожный сигнал для Маурисио Почеттино, который пока не может исправить ситуацию.

Тренер пытался перехватить инициативу в матче с «красными», произведя три замены в перерыве. Михаил Мудрик, Кристофер Нкунку и Мало Гюсто вышли на поле мотивированными, добавили активности в атаке, но восстановить паритет «аристократы» не смогли.

Лидером защиты «Челси» является Тьяго Силва. 39-летний бразилец провёл 21 матч и до сих пор выполняет ключевую роль в тактической схеме команды. В этом сезоне он играет неплохо и даже забил гол. Тем не менее ветеран давно растерял скоростные качества, что негативно сказывается на обороне.

«Аристократы» слабо проводят этот сезон в чемпионате Англии. Команда находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 22 матчах. Клуб выиграл девять встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Челси» провёл 11 игр, в которых одержал пять побед.

В последних пяти матчах в АПЛ подопечные Маурисио Почеттино выступили нестабильно. Они победили «Кристал Пэлас» (2:1), «Лутон» (3:2) и «Фулхэм» (1:0), а уступили «Вулверхэмптону» (1:2) и «Ливерпулю» (1:4). Оборона не выдерживает давления, поэтому девять мячей пропустили «аристократы» в этих матчах!

«Вулверхэмптон» в минувшем туре АПЛ дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (3:4). С первых минут «волки» оказались не готовы к высокому темпу, который предложил соперник. Ценой неимоверных усилий подопечные Гари О'Нила восстановили паритет в добавленное арбитром время.

Казалось, что игра так и закончится со счётом 3:3, но очередная грубая ошибка в обороне позволила «красным дьяволам» забить победный гол. Какое-то затмение нашло на защитников «Вулверхэмптона», поскольку они довольно надёжно действовали в последних встречах.

«Волки» занимают 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков в 22 встречах. «Вулверхэмптон» на выезде провёл 11 матчей и одержал три победы. Отметим, что лучший бомбардир клуба — это Хван Хи Чан. Форвард забил 10 мячей и сделал три результативные передачи.

«Аристократы» и «волки» проводят слабый сезон. Они не могут наладить надёжную оборону и малоэффективны в прессинге. Тем не менее команды довольно хорошо атакуют и используют стандартные положения. Рассмотрим ставку на то, что обе забьют и тотал будет больше 2.5 мяча, за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» 4 февраля 2024 года

Почеттино и О'Нил постараются исправить ошибки в защите, которые проявились в минувшем туре. Учитывая нестабильность состава и системные ошибки обороны, вряд ли они сумеют внести кардинальные изменения. В пользу нашего варианта тот факт, что четыре из последних пяти матчей в АПЛ «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.