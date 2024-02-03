«Сантос» — «Шанхай Шэньхуа». Отличное начало, Леонид Слуцкий!

4 февраля состоится матч Кубка равноправия «Сантос» — «Шанхай Шэньхуа». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение «рыбам»: поставить на победу бразильского клуба можно с коэффициентом 1.85. Шансы китайской команды оценили в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на «Сантос» — «Шанхай Шэньхуа» 4 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Сантос» — «Шанхай Шэньхуа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол китайцев доступен с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч Кубка равноправия «Сантос» — «Шанхай Шэньхуа» (04.02.2024)

Кубок равноправия Кубок равноправия 04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК Сантос Сантус, Бразилия Не начался Шанхай Шэньхуа Шанхай, Китай Кто победит в основное время? П1 X П2

1 февраля стартовал Кубок равноправия, организованный с участием «Зенита». Турнир пройдёт в Катаре. Четырём командам предстоит провести по одному матчу друг с другом, а та, которая по итогам останется на первом месте в группе, одержит в нём победу. 4 февраля «Сантос» будет играть с «Шанхай Шэньхуа». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Минувший сезон для бразильского клуба получился неудачным. Он занял 17-е место в турнирной таблице Серии А. Сейчас команда выступает в Паулисте – отдельной футбольной лиге страны. На этом уровне «рыбы» показывают неплохие результаты каждый год. После четырёх матчей они набрали девять очков и занимают первое место в группе А.

Именно в «Сантосе» начинал свою карьеру Клаудиньо из «Зенита». Также с этим клубом связана эпоха Пеле, который начинал свой легендарный путь именно с этой команды. Поэтому она является очень интересным участником для Кубка равноправия.

«Шанхай Шэньхуа» интересен тем, что этой зимой его возглавил Леонид Слуцкий. Китайский клуб отлично провёл прошлый сезон. Пусть он занял только пятое место в турнирной таблице местной Суперлиги, но зато выиграл Кубок страны. Благодаря этому «синие дьяволы» получили путёвку в азиатскую Лигу чемпионов на следующий сезон.

Леонид Слуцкий пообещал сделать из «Шанхай Шэньхуа» чемпионов, но получится ли у него? Уже по товарищескому турниру можно будет понять, на что способна команда при российском специалисте. Наставник уже рассказал, что хочет добиться от футболистов продолжительного контроля мяча, а при его потере – быстрого переключения на атаку.

Он также пожелал довести своих подопечных до автоматизма, чтобы каждый из них понимал, что ему делать на поле без подсказок. Команду Леонида Слуцкого уже пополнили три новичка. Китайский клуб заключил контракты с Вилсоном Манафой, имеющим опыт выступлений за «Порту», Андре Луисом и Гао Тяньи.

«Шанхай Шэньхуа» уже провёл свой первый матч в Кубке равноправия. «Синие дьяволы» победили «Аль-Духаиль», который тренирует Кристоф Галтье. Единственный гол во встрече забил Юй Ханьчао уже на шестой минуте. Интересно, что китайцу 36 лет, но он продемонстрировал великолепную точность. Отличное начало, Слуцкий!

Вряд ли игра с катарским клубом будет хоть немного похожа на встречу с бразильской командой. Это совершенно другие по технике и скорости футболисты. Готовы ли китайцы поддержать их темп или уйдут в глухую оборону? Однако и для «Сантоса» поведение и тактика команды Слуцкого будут незнакомы тоже. Мы рискнём предположить, что в основное время «Шанхай Шэньхуа» не проиграет за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Сантос» — «Шанхай Шэньхуа» 4 февраля 2024 года

Вероятнее всего, эта встреча будет максимально близка к ничейному результату. Несмотря на скорость и технику бразильских футболистов, их матчи редко получаются результативными. Да и Слуцкий наверняка будет прививать «синим дьяволам» тактику оборонительного характера. С «Аль-Духаилем» это сработало – быстрой гол, а затем контроль. Ставим на то, что «Шанхай Шэньхуа» не проиграет за 1.95.

Ставка: «Шанхай Шэньхуа» не проиграет за 1.95.