«Аталанта» — «Лацио». Миранчук обрёл стабильность

Своей качественной игрой в последних матчах россиянин доказал, что может быть полезен команде.

4 февраля состоится матч 23-го тура Серии А «Аталанта» — «Лацио». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 2.06. Шансы римлян оцениваются в 3.65. На ничью дают коэффициент 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Серии А «Аталанта» — «Лацио» 4 февраля 2024 года

Аналитики считают, что игра «Аталанта» — «Лацио» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Серии А «Аталанта» — «Лацио» (04.02.2024)

Игра 23-го тура Серии А «Аталанта» — «Лацио» начнётся 4 февраля в городе Бергамо на стадионе «Джевисс». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в минувшем матче в Серии А дома победили «Удинезе» (2:0). Они взяли мяч под контроль, организовали давление на оборону соперника и нанесли 14 ударов. Отлично сыграл Шарль Де Кетеларе. Полузащитник сделал две результативные передачи, а мячи забили Алексей Миранчук и Джанлука Скамакка.

«Аталанта» может быть довольна линией защиты, которая в этом сезоне Серии А редко допускает грубые ошибки. Команда хорошо противодействует атакам соперника и пропустила не так много — 21 мяч. Джан Пьеро Гасперини нашёл оптимальное сочетание игроков в обороне, и его подопечные стабильно набирают очки в последних встречах.

В выступлениях Алексея Миранчука наблюдается явный прогресс. Россиянин отлично взаимодействует с партнёрами в центре поля и регулярно появляется на ударной позиции. Во многом благодаря его усилиям «богиня» вышла в полуфинал Кубка Италии. В текущем сезоне Серии А хавбек забил два мяча и сделал столько же результативных передач.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини хорошо проводят этот сезон. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице в Серии А, набрав 36 очков в 21 матче. Клуб выиграл 11 встреч и три завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «Аталанта» провела 11 игр, в которых одержала восемь побед.

В последних пяти встречах в Серии А бергамаски приятно удивили. Они победили «Лечче» (1:0), «Фрозиноне» (5:0) и «Удинезе» (2:0), завершили вничью матч с «Ромой» (1:1), а уступили «Болонье» (0:1). Обращает на себя внимание надёжная оборона — пропущено всего два мяча на этом отрезке!

«Лацио» в минувшем туре в Серии А завершил вничью матч с «Наполи» (0:0). Соперник больше владел мячом, но до опасных ситуаций у ворот дело доходило редко. Попытки римлян оказать давление на защиту неаполитанцев провалились, поэтому результат встречи закономерен.

Подопечные Маурицио Сарри отлично выступили в последних пяти встречах в чемпионате Италии. Помимо ничьей в матче с «Наполи», клуб победил «Эмполи» (2:0), «Фрозиноне» (3:1), «Удинезе» (2:1) и «Лечче» (1:0). Оборона у римлян также на высоте — они пропустили два гола в этих играх.

«Лацио» находится на подъёме и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 34 очка в 21 встрече. Подопечные Маурицио Сарри на выезде провели 10 матчей и одержали четыре победы.

Большую роль в выходе из кризиса «Лацио» сыграл голкипер Иван Проведель. Руководство клуба оценило его стабильную форму в этом сезоне и предлагает продлить контракт. Отметим, что вратарь был признан лучшим футболистом «Лацио» за 2023 год. Кроме того, инсайдеры сообщают об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» и «Лацио» находятся в хорошем игровом тонусе. В обороне команды действуют уверенно, не теряют концентрацию и поэтому мало пропускают. Главные тренеры стараются не рисковать, поэтому рассмотрим ставку на то, что «богиня» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Лацио» 4 февраля 2024 года

«Аталанта» дома в этом сезоне Серии А отлично действует в обороне, поэтому пропустила всего семь мячей. Лидеры команды, в том числе Миранчук, в хорошей форме и будут оказывать давление на римлян, но и у тех защита в полном порядке. Вряд ли «богиня» проиграет, и не стоит рассчитывать на результативный матч.

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.