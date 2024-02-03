«Реал» — «Атлетико». Беллингем раззадорит Гризманна

4 февраля состоится матч 23-го тура Примеры «Реал» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.81. Успех «матрасников» оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 4 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Атлетико» (04.02.2024)

Позади матчи 1/4 финала Кубка Испании, а также 22 тура Примеры. 4 февраля состоятся четыре матча 23-го тура первенства. В самом позднем из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в мадридском дерби померяются силами «Реал» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В 32 матчах во всех турнирах «Реал» потерпел всего два поражения. В обоих случаях он проиграл как раз «Атлетико» (1:3 в Ла Лиге и 2:4 ДВ в Кубке Испании), на «Цивитас Метрополитано». Удастся ли «матрасникам» зацепиться за очки на «Сантьяго Бернабеу»?

Последнее время в выступлениях подопечных Карло Анчелотти наблюдается небольшой спад. Они с минимальным перевесом обыграли «Алавес» (1:0), «Мальорку» (1:0), «Альмерию» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1), а также не без труда победили «Хетафе» (2:0).

Заметно снизилась результативность ведущих футболистов «галактикос», в частности Джуда Беллингема. В последних семи встречах во всех турнирах он забил лишь один гол и отдал три результативные передачи. Анчелотти отметил, что полузащитник и не должен забивать много. Однако без голов англичанина выигрывать стало труднее.

С другой стороны, ухудшение показателей связано ещё и с участием в других турнирах. Не так давно «Реал» выиграл Суперкубок Испании. В полуфинале он победил как раз «Атлетико» (5:3 ДВ), а в финале разгромил «Барселону» (4:1). Предстоящий матч, скорее всего, тоже получится результативным.

Текущий сезон складывается для «Атлетико» весьма неплохо. В 32 матчах во всех официальных турнирах он потерпел только шесть поражений и четыре раза сыграл вничью. За этот период времени подопечные Диего Симеоне пропустили 38 мячей, что немало, но забили на порядок больше — 72.

Бо́льшую часть голов на двоих соорудили Альваро Мората и Антуан Гризманн. Испанец в 35 матчах за клуб и сборную во всех турнирах забил 23 мяча и отдал две результативные передачи, а француз в 31 встрече в составе красно-белых записал на свой счёт 18 голов и семь ассистов.

Отметившись забитым мячом в полуфинальном матче Суперкубка Испании с «Реалом», Гризманн опередил легендарного Луиса Арагонеса и стал лучшим бомбардиром в истории «матрасников». Всего за «Атлетико» 32-летний французский нападающий отличился 175 раз.

Также заметно прибавил на последнем отрезке сезона Мемфис Депай. В последних двух турах в Примере он помог Диего Симеоне обыграть «Валенсию» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1). В обеих встречах голландец отметился голами. Кроме того, в трёх неполных матчах в Кубке Испании он забил три мяча и отдал один голевой пас.

Забитый Депаем гол в игре 1/4 финала турнира с «Севильей» (1:0) стал победным. Думается, порадуют результативностью нападающие «матрасников» и в грядущем матче. Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Добавляет уверенности в том, что голов будет много, то, что травму получил ведущий защитник «Реала» Антонио Рюдигер. Анчелотти выразил надежду, что немец сможет принять участие в матче с «Атлетико». Однако также он отметил, что столкновение было сильным и на восстановление может потребоваться некоторое время.

В 32 встречах во всех турнирах «галактикос» забили 77 мячей, а пропустили 30. 10 из них были пропущены в играх с «матрасниками». Ждём, что это мадридское дерби получится не менее ярким и насыщенным событиями, чем предыдущие.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 4 февраля 2024 года

Все три последние очные встречи получились очень результативными. Это говорит о том, что качество нападения у «Реала» и «Атлетико» преобладает над надёжностью в обороне. На двоих в 22 матчах в Ла Лиге «сливочные» и «матрасники» забили 87 мячей. Думается, устроят голевой праздник они и в этот раз.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.