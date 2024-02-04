«Брентфорд» — «Ман Сити». Зачем Холанду уходить в «Реал»?

Ведь у норвежца уже есть всё, что нужно для дальнейшего развития. Вот и очередная победа его команды на подходе.

5 февраля состоится матч 23-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.42. Успех «пчёл» оценён в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 5 февраля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Манчестер Сити» (05.02.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка лиги, а также игры 1/16 финала Кубка Англии. 5 февраля состоится встреча, которая закроет программу 23-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Брентфорд Коммьюнити» местный «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Брентфорд» весьма неплохо начал сезон, но затем последовал жуткий спад. В последних 10 матчах в АПЛ он победил только располагающиеся в самом низу турнирной таблицы клубы — «Лутон» (3:1) и «Ноттингем Форест» (3:2). Во всех остальных играх он потерпел поражения.

За этот период времени «пчёлы» забили только 12 мячей, а пропустили 22. Из-за поражений они спустились на 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Эвертона» составляет три очка. У «Брентфорда» есть две игры в запасе, но вряд ли они помогут поправить положение.

Отчасти обусловлены плохие результаты и показатели большим количеством кадровых потерь. В лазарете пребывает множество важных футболистов «пчёл». Плюс недавно отправились в расположение своих национальных команд на Кубок Африки Саман Годдос, Йоан Висса и Фрэнк Оньека.

Из позитивных новостей — недавно закончилась восьмимесячная дисквалификация лучшего бомбардира «Брентфорда» — Айвана Тони. Он принял участие в последних двух матчах, в которых забил два мяча. Кроме того, состав клуба пополнил перспективный вингер юношеской сборной Узбекистана Мухаммадали Уринбоев.

Вопрос только в том, хватит ли этого для того, чтобы хотя бы навязать борьбу «Манчестер Сити»? Победа на клубном чемпионате мира вернула «горожан» в привычное русло. В последних шести турах в АПЛ они потеряли очки только во встрече с «Кристал Пэлас» (2:2), причём весьма обидно, пропустив на последних минутах.

Обыграли подопечные Гвардиолы «Лутон» (2:1), «Эвертон» (3:1), «Шеффилд» (2:0), «Ньюкасл» (3:2) и «Бёрнли» (3:1). Они поднялись на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Ливерпуля» составляет пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе. Кроме того, они вышли в 1/8 финала Кубка Англии, победив на предыдущих стадиях «Хаддерсфилд» (5:0) и «Тоттенхэм» (1:0).

Недавно в состав «горожан» вернулись два лидера — пропустивший из-за тяжёлой травмы половину сезона Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд. Бельгиец с ходу продемонстрировал класс. Во встрече с «Ньюкаслом» он отметился забитым мячом и результативной передачей, и в игре с «Бёрнли» отдал один голевой пас.

Таким образом, Де Брёйне обошёл бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голевых передач в АПЛ. Результативный пас стал для него 104-м в первенстве. Больше только у Сеска Фабрегаса и ещё одной легенды «красных дьяволов» — Райана Гиггза.

Холанду после возвращения в состав Гвардиола выделил пока только 19 минут игрового времени. Интересно, что недавно появились слухи о том, что лучший бомбардир «горожан» может перейти в мадридский «Реал». Впрочем, это в будущем. Норвежец наверняка сосредоточится на настоящем и снова начнёт радовать результативностью.

В 16 встречах в текущем розыгрыше чемпионата Англии Холанд забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачи. Поставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет предстоящий матч и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

В 21 встрече в чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы забили 51 гол. Однако и пропускать они стали регулярно. Только в 2 из 15 последних матчей в первенстве Эдерсон сумел сохранить ворота на замке. Есть все основания полагать, что грядущая игра получится результативной.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 5 февраля 2024 года

«Брентфорд» пребывает в чёрной полосе. Он постоянно проигрывает и очень много пропускает. Нападение у «пчёл» функционирует неплохо, но стараний форвардов регулярно оказывается недостаточно. «Манчестер Сити» набрал классный ход и включился в чемпионскую гонку. Его ведущие футболисты оправились от травм и приступили к возвращению былых кондиций. Думается, «горожане» одержат результативную победу в грядущей встрече.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.98.