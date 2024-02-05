«Мальорка» — «Реал Сосьедад». Альгуасиль не нуждается в Захаряне?

Россиянин уже оправился от травмы, но тренер не спешит. Даст шанс в Кубке?

6 февраля состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.42. Успех красно-чёрных оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад» 6 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Мальорка» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.33.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад» (06.02.2024)

Позади игры 20-го тура Примеры, а также матчи 1/4 финала Кубка Испании. 6 февраля состоится первая полуфинальная встреча турнира. На стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка местная «Мальорка» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Мальорка» далеко не первый год является одним из главных аутсайдеров Примеры. Она располагается на 15-й строчке в турнирной таблице первенства. Отрыв от идущего в зоне вылета «Кадиса» составляет три очка. Существует вероятность, что по итогам сезона «островитяне» вылетят в Сегунду.

В 23 встречах в чемпионате Испании подопечные Хавьера Агирре одержали только три победы и 11 раз сыграли вничью. За этот период времени красно-чёрные забили только 19 мячей — меньше лишь у «Кадиса». Однако и пропустили они сравнительно немного — 30 голов.

Удивительно, что с такими показателями «киноварные» умудрились добраться до полуфинала Кубка Испании. Впрочем, на предыдущих стадиях турнира им частенько улыбалась удача. До 1/8 финала «Мальорка» добралась без каких-либо проблем. Она разгромила «Бойро» (4:0), «Валье де Эгес» (3:0) и «Бургос» (3:0).

А вот далее у красно-чёрных возникли серьёзные проблемы с середняком Сегунды — «Тенерифе» (1:0 ДВ). Затем они сенсационно обыграли «Жирону» (3:2). Однако стоит отметить, что наставник соперника переборщил с экспериментами. Да и в целом бело-красным не до Кубка Испании. Они сконцентрированы на чемпионской гонке с мадридским «Реалом».

«Реалу Сосьедад» тоже досталась довольно удобная турнирная сетка, но дошёл до полуфинала он не за счёт везения, а благодаря превосходству в классе и качественно поставленной Иманолом Альгуасилем игры. На предыдущих стадиях клуб обыграл «Буньонь», «Андрайч», «Малагу» (во всех трёх случаях 1:0), «Осасуну» (2:0) и «Сельту» (2:1).

Преуспевает команда из Сан-Себастьяна и в других турнирах. Она вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, а также располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от идущей следом «Валенсии» составляет два очка.

Бело-голубые могли располагаться выше, если бы не кадровые потери. Из-за травм и отъезда нескольких важных игроков в расположение национальной команды на Кубок Азии и Кубок Африки они одержали только одну победу в последних семи турах в Ла Лиге. Впрочем, поражение тоже только одно — в матче с пребывающим на подъёме «Атлетиком» из Бильбао (1:2).

Благо постепенно ситуация с кадровым дефицитом налаживается. На матч последнего тура чемпионата Испании Альгуасиль включил получившего во встрече с «Райо Вальекано» (0:0) Арсена Захаряна. На поле россиянин так и не вышел, но не исключено, что он получит игровое время в предстоящем матче.

Также можно ожидать появления Такефусы Кубо, признанного лучшим игроком Ла Лиги в сентябре, и Амари Траоре. Национальные команды нападающего и защитника вылетели из Кубка Азии и Кубка Африки. В ближайшее время они должны вернуться в состав клуба из Сан-Себастьяна и составить подспорье Альгуасилю.

Поставить на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет грядущий матч и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Семь из восьми последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну бело-голубые выиграли с разгромным счётом на домашней арене.

В пользу низкой результативности свидетельствует и то, что у команды из Сан-Себастьяна великолепно поставлена игра в обороне. В 34 матчах во всех официальных турнирах она пропустила только 24 мяча. В то же время подопечных Альгуасиля часто подводит завершение. За этот же период времени они забили только 46 голов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Мальорка» — «Реал Сосьедад» 6 февраля 2024 года

Слишком много забитых мячей ждать не стоит. У обеих команд порядок в обороне, но есть проблемы с результативностью. При этом «Реал Сосьедад» видится явным фаворитом предстоящего матча. У него на порядок лучше показатели и результаты как на дистанции, так и на последнем отрезке сезона. Думаем, бело-голубые как минимум не уступят и сыграет «низ» по голам. История очных встреч только за такой исход.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.