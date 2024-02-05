Иордания — Южная Корея. Сон Хын Мин идёт за золотом!

6 февраля состоится матч 1/2 финала Кубка Азии Иордания — Южная Корея. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу корейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех иорданцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Иордания — Южная Корея 6 февраля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Иордания — Южная Корея не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют иорданцы, сыграет коэффициент 1.90. Гол корейцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Азии Иордания — Южная Корея (06.02.2024)

В топ-5 чемпионатах Европы сезон в самом разгаре. Несмотря на это, многие выступающие в составе грандов футболисты уехали в родные сборные для того, чтобы принять участие в Кубке Азии. 6 февраля в Катаре состоится полуфинальный матч турнира, в котором померяются силами команды Иордании и Южной Кореи.

Для сборной Иордании текущий розыгрыш Кубка Азии уже стал невероятно успешным. Она впервые за всю историю существования пробралась так далеко. Ранее иорданцам удавалось добраться максимум до 1/4 финала — в 2004 и 2011 годах. В финальных стадиях чемпионатов мира они никогда не участвовали.

На групповом этапе Кубка Азии подопечные Хусина Аммуты разгромили Малайзию (4:0), сыграли вничью как раз с Южной Кореей (2:2) и уступили Бахрейну (0:1). Иордания заняла только третье место в группе, но всё же попала в плей-офф за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Следом иорданцы не без везения обыграли Ирак (3:2). Во-первых, соперник с 77-й минуты играл в меньшинстве. Во-вторых, сравнять счёт подопечным Аммуты удалось лишь на 90+5-й минуте. Сразу после этого они тоже схлопотали удаление и уже в формате «10 на 10» вырвали победу.

В 1/4 финала финала Кубка Азии сборной Иордании повезло с соперником — достался Таджикистан, также далеко не без удачи добравшийся до данной стадии турнира. Иорданцы закономерно выиграли со счётом 1:0, но, попадись более сильная сборная, они вряд ли сумели бы выйти в полуфинал.

Южная Корея гораздо успешнее, чем Иордания. Она 12 раз появлялась на чемпионатах мира и является единственной командой из Азии, участвовавшей в полуфинале ЧМ. Кубок Азии «воины» выиграли два раза — в 1956 и 1960 годах, но также они многократно добирались до полуфинала, выигрывали бронзу и серебро.

На групповом этапе текущего розыгрыша турнира подопечные Юргена Клинсмана обыграли Бахрейн (3:1), сыграли вничью с Иорданией (2:2) и Малайзией (3:3). Результаты далеко не лучшие, зато после этого корейцы обыграли сразу двух главных претендентов на победу в турнире — Саудовскую Аравию (1:1, 4:2 пен.) и Австралию (2:1 д. вр.).

Одним из главных героев встречи с австралийцами стал многолетний лидер сборной Сон Хын Мин. Он забил победный гол. Нападающий «Тоттенхэма» пребывает в великолепной форме. В 28 матчах во всех официальных турнирах за сборную и клуб он записал на свой счёт 18 голов и пять результативных передач.

Вообще, удивительно, что у Южной Кореи возникли проблемы на групповом этапе Кубка Азии. У неё очень мощный состав. Помимо Сона, её представляет ряд футболистов, которые на клубном уровне выступают за топовые команды — Хван Хи Чан («Вулверхэмптон»), Ли Кан Ин («ПСЖ»), Чон У Ён («Штутгарт») и другие.

В двух турах квалификации на чемпионат мира 2026 года корейцы крупно обыграли Сингапур (5:0), а также Китай (3:0). Думается, одержат результативную победу они и в грядущем матче. Поставить на то, что сыграет П2 + ТБ 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

У Иордании нет таких высококлассных футболистов, как у Южной Кореи. В её составе есть только один футболист, который на клубном уровне выступает за команду из топ-5 лиг — нападающий «Монпелье» Мусса Аль-Тамари. Причём результативностью он радует редко. В 16 матчах в Лиге 1 он забил только два мяча и отдал одну голевую передачу.

Прогноз и ставки на матч Кубка Азии Иордания — Южная Корея 6 февраля 2024 года

У сборной Иордании на порядок хуже результаты на дистанции, а также намного ниже уровень развития футбола, чем в Южной Корее. Она и так прыгнула выше головы, добравшись до полуфинала турнира. Пора и честь знать. У «воинов» же есть отличные шансы выиграть Кубок Азии. Думается, они сделают выводы из ничьей на групповом этапе турнира и уверенно выйдут в финал.

Ставка: победа Южной Кореи и тотал больше 1.5 мяча 2.00.