Экспресс на футбол с коэффициентом 10.54: Азмун, Абаскаль и Карпин скрасят серые будни

7 февраля нас ожидают интересные футбольные матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.54 из встреч, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Иран – Катар

На стороне Ирана статистика последних матчей, в которых он одержал пять побед, одна из которых была добыта за пределами основного времени. Команда показывает сильную игру в нападении, забивая много голов. В порядке даже защита иранцев. Это, безусловно, сулит трудности для любого соперника.

Катар не остаётся в долгу, имея в своём активе пять побед, лишь последняя из которых была добыта после ничьей в основное время. Несмотря на поражение в матче с Ираном в последней очной встрече, катарская команда обладает необходимым потенциалом для реванша и исправления предыдущих ошибок. Однако если учесть личные встречи команд и текущую форму, можно предположить, что Иран всё же имеет небольшое преимущество.

Предполагая, что иранцы будут использовать свой опыт последних матчей, наш прогноз на эту встречу — победа Ирана за 1.75. Ожидается, что игра будет напряжённой и богатой на моменты, но в итоге иранские футболисты смогут воспользоваться своими шансами эффективнее и выйдут в финал.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ростов»

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК Спартак М Москва, Россия Не начался Ростов Ростов-на-Дону, Россия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» успел одержать победу в матче с «Торпедо» со счётом 3:2. Отличились прежние лидеры атаки, хотя в обороне было не всё хорошо. «Ростов», в свою очередь, в последней встрече обыграл «Шабаб Аль-Ахли» со счётом 3:1. Этот результат мог добавить команде Валерия Карпина бодрости. Хотя поражение в игре с «Родиной» ранее показывает, что у жёлто-синих есть слабые места, которые могут быть использованы.

Понятно, что результат в товарищеском матче не так важен. Однако встречи между командами также предоставляют интересную картину. «Спартак» одержал победу в последнем матче со счётом 2:1, а до этого соперники сыграли вничью — 1:1. Да и в целом часто клубы играли результативно.

С учётом текущей формы команд и их недавних результатов, а также очных встреч между ними, можно предположить, что матч обещает быть интересным. Возможно, стоит ожидать упорной борьбы с обеих сторон и большого количества голов.

В итоге, принимая во внимание все факторы, мы предполагаем, что матч завершится с тоталом больше 2.5 мяча за 1.65. Обе команды будут стремиться к победе, но также проявят осторожность в защите, чтобы избежать ошибок. Всё это может привести к равной игре без чёткого преимущества для какой-либо стороны.

Прогноз на матч «Майнц» — «Унион»

В последних пяти матчах «Майнц» показал неоднозначные результаты, включая поражения в играх с «Вердером» и «Айнтрахтом», но были и ничьи с сильными соперниками. В то же время «Унион» потерпел два поражения в выездных матчах с «Лейпцигом» и «Баварией», однако также одержал победы в играх с «Дармштадтом» и «Кёльном» дома.

Очные встречи между этими командами складывались в пользу берлинцев, которые выиграли четыре из последних пяти матчей. Учитывая текущую форму команд и их последние игры, можно предположить, что матч будет достаточно закрытым, с борьбой на каждом участке поля. Обе команды будут стремиться к победе, чтобы улучшить свои позиции в таблице.

Принимая во внимание вышесказанное и статистику последних встреч, наш прогноз на матч — победа гостей. «Майнц», играя дома, будет иметь поддержку болельщиков, но «Унион» сможет добыть ещё одну победу. Для берлинцев это удобный соперник. На победу «Униона» дают 3.65.

Экспресс на матчи 7 февраля

Ставка 1: победа Ирана в матче с Катаром за 1.75.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в игре «Спартак» — «Ростов» за 1.65.

Ставка 3: победа «Униона» в матче с «Майнцем» за 3.65.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.65 Х 3.65 = 10.54.