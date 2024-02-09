«Рома» — «Интер». Де Росси исправил ошибки Моуринью

Теперь римлянам не страшен даже лидер Серии А.

10 февраля состоится матч 24-го тура Серии А «Рома» — «Интер». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.98. Шансы римлян оцениваются в 4.50. На ничью дают коэффициент 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 24-го тура Серии А «Рома» — «Интер» 10 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Рома» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура Серии А «Рома» — «Интер» (10.02.2024)

Игра 24-го тура Серии А «Рома» — «Интер» начнётся 10 февраля в Риме на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

«Джаллоросси» в минувшем матче разгромили «Кальяри» (4:0). Римляне больше владели мячом, а соперник понадеялся на контратаки. Лоренцо Пеллегрини открыл счёт уже на второй минуте встречи, а затем ассистировал Пауло Дибале. Аргентинец в итоге сделал дубль и провёл отличную игру.

«Кальяри» пытался атаковать, но все попытки аутсайдера забить провалились. Таким образом, главный тренер римлян Даниэле Де Росси выиграл третий матч подряд после увольнения Жозе Моуринью.

Тем не менее расслабляться наставнику «джаллоросси» рано. У «Ромы» достаточно проблем, главная из которых — защита. В этом сезоне Серии А римляне часто допускают грубые ошибки в обороне. Команда оставляет без опеки нападающих соперника и поэтому пропустила 26 мячей в чемпионате Италии.

В нападении Де Росси есть на кого положиться. Ромелу Лукаку и Пауло Дибала в отличной форме. В текущем сезоне Серии А бельгиец забил девять мячей, а аргентинец — восемь. Также скоро вернётся в расположение клуба отлично выступивший на Кубке Азии Сердар Азмун. В последней игре за сборную он забил классный гол ударом через себя.

Подопечные Даниэле Де Росси неплохо проводят этот сезон. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице в Серии А, набрав 38 очков в 23 матчах. Клуб выиграл 11 встреч и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашнем стадионе «Рома» провела 12 игр, в которых одержала восемь побед.

В последних пяти встречах в Серии А «джаллоросси» выступили хорошо. Помимо «Кальяри», они победили «Верону» (2:1) и «Салернитану» (2:1), а вничью завершили матч с «Аталантой» (1:1). Уступили римляне «Милану» (1:3). Обращает на себя внимание оборона — в четырёх играх на этом отрезке «Рома» пропускала.

«Интер» в минувшем матче дома победил «Ювентус» (1:0). Подопечные Симоне Индзаги владели инициативой и нанесли 15 ударов. После быстрой комбинации «нерадзурри», мяч в свои ворота забил защитник «старой синьоры» Федерико Гатти. Активен был Лаутаро Мартинес, которому помогал Маркус Тюрам. В полузащите хорошую игру провёл Генрих Мхитарян.

Подопечные Индзаги отлично выступили в последних пяти встречах в чемпионате Италии. Помимо «Ювентуса», они победили «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1) и «Фиорентину» (1:0), а матч с «Дженоа» (1:1) завершили вничью.

«Интер» занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 57 очков в 22 встречах. «Нерадзурри» на выезде провели 11 матчей и одержали девять побед. Лаутаро Мартинес забил в этом сезоне чемпионата Италии 19 мячей и сделал два ассиста.

Скорее всего, «Рома» с первых минут будет играть от обороны, рассчитывая на контратаки с участием Лукаку и Дибалы. Римляне находятся на подъёме после прихода в клуб Де Росси и набрали неплохие кондиции. Дома в этом сезоне Серии А они уступили только в одном матче, поэтому рассмотрим ставку на то, что «джаллоросси» не проиграют, за 1.98.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Интер» 10 февраля 2024 года

Появление в «Роме» Даниэле Де Росси раскрепостило футболистов, поэтому они стали эффективнее действовать в атаке. Кроме того, на домашней арене «джаллоросси» показывают отличные результаты. Мы предполагаем, что они не проиграют лидеру Серии А. К тому же римляне будут выступать дома.

Ставка: «Рома» не проиграет за 1.98.