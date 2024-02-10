Родолфо Виейра — Армен Петросян. Армянин собьёт с толку бразильца

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 236. В одном из его поединков бразилец Родолфо Виейра подерётся с армянским бойцом Арменом Петросяном. Начало боя – не ранее 3:00 мск.

Коэффициенты и ставки на бой Родолфо Виейра — Армен Петросян

Эксперты считают фаворитом армянского спортсмена и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы бразильца оценили в 2.06. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 50.0. Аналитики считают, что бой не дойдёт до судейского решения: тотал больше 2.5 раунда оценён в 1.98, а тотал меньше 2.5 раунда – в 1.78.

Где смотреть бой Родолфо Виейра — Армен Петросян

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Анализ и прогноз на бой Родолфо Виейра — Армен Петросян (11.02.2024)

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе на арене «UFC Apex» состоится турнир Fight Night 236. В одном из его поединков бразилец Родолфо Виейра подерётся с армянским бойцом Арменом Петросяном. Начало поединка – не ранее 3:00 мск.

Виейра, безусловно, авторитетный боец джиу-джитсу во всём UFC, но с момента подписания контракта с промоушеном этого никто не увидел. Родолфо – физически развит, обладает неплохими борцовскими навыками, но его кардио является главной слабостью.

В бою с Петросяном ему предстоит подготовиться к базовому кикбоксёру, у которого в последних боях были проблемы с защитой от тейкдаунов и контролем в партере. Виейра делает успехи в стойке, но ему придётся делать то, что он умеет делать лучше всего, а именно – использовать борцовские навыки.

Армен был профессиональным кикбоксёром, прежде чем перейти в ММА, и это проявилось в октагоне. Его взрывной нокаут ногой в голову на турнире в претендентской серии Даны Уайта привёл к началу карьеры в UFC, во время которой он выиграл четыре поединка и проиграл один. Петросян один из лучших ударников.

Поединок с Виейрой должен продемонстрировать это в очередной раз. Родолфо, безусловно, совершенствует свои удары, но пока ещё не догнал Супермена в ударной технике, и именно в этом Петросян может получить преимущество.

Армянский боец недотягивает до уровня Виейры в грэпплинге, поэтому ему придётся приложить максимум усилий, чтобы удержать бой в стойке. Учитывая, что Армен прогрессирует в защите от борьбы и имеет отличное кардио, если он сможет устоять на ногах, то будет ближе к победе.

Это классический поединок грэпплера и ударника. Виейра был на грани поражения, когда его повалил Коди Брандейдж, но он смог справиться с трудностями, повалив его и выиграв сабмишеном. Петросян, в свою очередь, одерживает победу в последнем поединке с перспективным Кристианом Лероем Данканом во всех аспектах, даже используя улучшенную борьбу.

В конечном итоге Виейра будет стремиться к ранним и частым тейкдаунам, но если Петросян сможет удержаться на ногах и заставить Виейру работать в стойке, то можно ожидать, что бразилец будет рисковать, как он всегда это делает, и тогда Армен сможет воспользоваться контратаками. Это поможет финишировать Виейру в конце боя или одержать победу за 1.80.

Прогноз и ставки на бой Родолфо Виейра — Армен Петросян 11 февраля 2024 года

Бразилец будет придерживаться своей тактики. Он попробует перевести поединок на канвас с первых минут, но у Армена отличная защита от тейкдаунов. Армянский боец сможет выстоять, заставив нервничать Виейру, ведь его план перестанет работать. Тогда Петросян и должен перехватить инициативу. Мы считаем, что Супермен выиграет поединок.

Ставка: победа Армена Петросяна за 1.80.