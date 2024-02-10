«Кайрат» — «Ростов». Карпин нажмёт на газ

Жёлто-синие набрали сумасшедшую скорость, выиграв два матча на товарищеском турнире с общим счётом 6:1.

11 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Кайрат» — «Ростов». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение ростовчанам: поставить на победу жёлто-синих можно с коэффициентом 2.01. Шансы казахстанцев оцениваются в 3.48. На ничью дают коэффициент 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кайрат» — «Ростов» 11 февраля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Кайрат» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Анализ и прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Кайрат» — «Ростов» (11.02.2024)

Пока в европейских чемпионатах кипят страсти, клубы РПЛ готовятся к решающей части сезона на тренировочных сборах. Встреча Зимнего кубка РПЛ «Кайрат» — «Ростов» начнётся 11 февраля на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Жёлто-синие продолжают подготовку к возобновлению сезона. Футболисты подтягивают физические кондиции в хороших погодных условиях и на качественных полях. Проходит адаптация новичков к тактической схеме команды.

Ростовчане участвуют в Зимнем кубке РПЛ, в котором Валерий Карпин будет определять оптимальный состав. В минувшей встрече его подопечные разгромили «Спартак» (3:0). В матче приняли участие новички.

Подопечные Валерия Карпина старались поддерживать высокую интенсивность на протяжении всего матча. В первом тайме «Ростов» контролировал мяч и создал комфортное преимущество, воспользовавшись превосходством в физических кондициях. Тем не менее ошибок ростовчане избежать не смогли, совершив несколько потерь.

На трансферном рынке «Ростов» поработал хорошо. Его состав пополнили Умар Сако, Эяд Эль-Аскалани и нападающий Роналдо дос Сантос. Все приняли участие в матче с красно-белыми, а бразилец отметился результативной передачей.

Существует вероятность, что клуб из Ростова-на-Дону может также заключить контракт с Денисом Глушаковым. Карпин отметил, что всё будет зависеть от игры полузащитника. Во встрече со своим бывшим клубом ветеран вышел на замену во втором тайме.

Этот сезон РПЛ складывается для ростовчан сложно. Они занимают лишь 10-е место в турнирной таблице. Отрыв от располагающегося в зоне стыковых матчей «Ахмата» составляет четыре очка. Ростовчане победили только в 5 из 18 матчей, а также шесть раз сыграли вничью.

«Кайрат» в минувшем сезоне выступил слабо, не попав в еврокубки. На результате алмаатинцев сказался новый вектор развития клуба, который обозначило руководство — это акцент на своих воспитанниках.

В «Кайрате» проходит смена поколений. Ушёл после завершения контракта 29-летний капитан команды Сергей Кейлер. Виктор Васин выступает за жёлто-чёрных. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах и забил гол.

Атака у Валерия Карпина работает великолепно. Высокая конкуренция за место в составе заставляет выкладываться нападающих даже на тренировках. Козырь «Кайрата» — это надёжная защита, но в условиях набора формы жёлто-чёрные вряд ли сумеют сдержать соперника. Рассмотрим ставку на победу «Ростова» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.94.

Прогноз и ставки на матч «Кайрат» — «Ростов» 11 февраля 2024 года

«Ростов» и «Кайрат» напряжённо готовятся к сезону. Тем не менее ростовчане уже набрали хорошую форму и много забивают. Жёлто-чёрные пока не в состоянии надёжно обороняться, поскольку им вряд ли хватит физических кондиций на весь матч. Плюс они уступают подопечным Валерия Карпина по уровню индивидуального мастерства.

Ставка: победа «Ростова» и тотал больше 2.5 мяча за 2.94.