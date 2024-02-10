Нигерия — Кот-д'Ивуар. Осимхен и Лукман заставят ждать

На то, чтобы выявить обладателя трофея, уйдёт больше 90 минут.

11 февраля состоится матч финала Кубка африканских наций Нигерия — Кот-д'Ивуар. Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами нигерийцев: поставить на победу «суперорлов» можно с коэффициентом 2.70. Шансы «слонов» оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар 11 февраля 2024 года

Эксперты считают, что матч Нигерия — Кот-д'Ивуар не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.45. Если забьют «суперорлы», сыграет коэффициент 1.50. Гол «слонов» доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч финала Кубка африканских наций Нигерия — Кот-д'Ивуар (11.02.2024)

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК Нигерия Не начался Кот-д'Ивуар Кто победит в основное время? П1 X П2

После месяца захватывающих событий в воскресенье на «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане состоится финал Кубка африканских наций.

Несмотря на смену руководства в середине турнира, сборная Кот-д'Ивуара находится в одном шаге от триумфа, а Нигерия надеется испортить ей праздник в эти выходные.

«Суперорлы» трижды выигрывали Кубок африканских наций, причём последний раз они побеждали в 2013 году, а «слоны» сделали это второй раз в истории в 2015 году. Кто добавит ещё один трофей в свою коллекцию?

Нигерия обеспечила себе место в финале благодаря победе в серии пенальти в матче с Южной Африкой. После ничьей в основное время исход решился только в серии послематчевых пенальти. Удачливее оказались «суперорлы».

После ничьей со счётом 1:1 с Экваториальной Гвинеей в стартовом матче команда Жозе Пезейру одержала четыре победы подряд, обыграв во 2-м туре группового этапа как раз сборную Кот-д'Ивуара — 1:0.

Если посмотреть на картину в целом, то Нигерия проиграла только 1 из 14 последних встреч во всех соревнованиях, поэтому она будет уверена в победе в воскресенье.

Тем временем Кот-д'Ивуар добыл свою путёвку в финал, победив в среду Конго со счётом 1:0, а победный мяч забил игрок дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер.

Проиграв два из трёх матчей на групповом этапе турнира, пропустив при этом пять мячей, «слоны» уволили Жана-Луи Гассе, оставив Эмерса Фаэ на посту временного тренера.

Тем не менее Кот-д'Ивуару удалось пробиться в плей-офф, обыграв на пути к полуфиналу Сенегал и Мали, но после основного времени.

Хотя сборная Кот-д'Ивуара забивает в среднем один гол за игру во встречах Кубка африканских наций, она пропускает по 1,2 мяча за игру, что подчёркивает несостоятельность обороны.

Нигериец Адемола Лукман забил три гола и сделал одну передачу в шести матчах турнира, а звёздный нападающий Виктор Осимхен отметился одним голом и тремя ассистами.

Что касается «слонов», то Секо Фофана и Франк Кессье отметились одним голом и одной передачей, поэтому в финале они, скорее всего, выйдут в стартовом составе.

С учётом удивительно равного настроя Нигерии и Кот-д'Ивуара, финал, похоже, будет проходить в напряжённой борьбе.

Мы прогнозируем, что команды могут сыграть вничью в основное время и для определения победителя потребуется дополнительное время или пенальти. Ставки на этот исход принимают за 2.75.

Ставка: ничья за 2.75.